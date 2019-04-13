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Визначні події 13 квітня

13.04.2019 Варто знати Комментариев нет

  • 1204 — учасники 4-го хрестового походу взяли і розграбували Константинополь.
  • 1814 — німецький математик Карл Вітте здобув ступінь доктора філософії у віці 12 років.
  • 1870 — у Нью-Йорку відкритий знаменитий Музей мистецтв «Метрополітен»
  • 1923 — відбулося урочисте відкриття в Лондоні стадіону Уемблі.
  • 1924 — у Греції засновано футбольний клуб АЕК.
  • 1928 — у Києві відбулась прем’єра фільму Олександра Довженка «Звенигора».
  • 1934 — завершена операція порятунку екіпажа й учасників експедиції пароплава «Челюскін».
  • 1940 — розпочався другий етап депортації із західних областей України, у результаті якого були виселені майже 320 тис. осіб.
  • 1943 — у Вашингтоні відкрили меморіал Томаса Джефферсона.
  • 1944 — під час Кримської операції війська 4-го Українського фронту визволили Сімферополь від фашистів.
  • 1960 — Франція здійснила випробування ядерної бомби у пустелі Сахара.
  • 1967 — пісня «Something Stupid», записана Френком Сінатрою у дуеті зі своєю дочкою Ненсі, очолила чарт США.
  • 1991 — гурт «Londonbeat» очолили американський чарт, на вершину хіт-параду забралася їхня пісня «І’ve Been Thinking About You».
  • 2004 — відбувся перший за 12 років після возз’єднання виступ гурту «Pixies».
  • 2014 — урядом України оголошено Антитерористичну операцію на сході України.
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