Визначні події 13 квітня 13.04.2019 Варто знати Комментариев нет 1204 — учасники 4-го хрестового походу взяли і розграбували Константинополь.1814 — німецький математик Карл Вітте здобув ступінь доктора філософії у віці 12 років.1870 — у Нью-Йорку відкритий знаменитий Музей мистецтв «Метрополітен»1923 — відбулося урочисте відкриття в Лондоні стадіону Уемблі.1924 — у Греції засновано футбольний клуб АЕК.1928 — у Києві відбулась прем’єра фільму Олександра Довженка «Звенигора».1934 — завершена операція порятунку екіпажа й учасників експедиції пароплава «Челюскін».1940 — розпочався другий етап депортації із західних областей України, у результаті якого були виселені майже 320 тис. осіб.1943 — у Вашингтоні відкрили меморіал Томаса Джефферсона.1944 — під час Кримської операції війська 4-го Українського фронту визволили Сімферополь від фашистів.1960 — Франція здійснила випробування ядерної бомби у пустелі Сахара.1967 — пісня «Something Stupid», записана Френком Сінатрою у дуеті зі своєю дочкою Ненсі, очолила чарт США.1991 — гурт «Londonbeat» очолили американський чарт, на вершину хіт-параду забралася їхня пісня «І’ve Been Thinking About You».2004 — відбувся перший за 12 років після возз’єднання виступ гурту «Pixies».2014 — урядом України оголошено Антитерористичну операцію на сході України. Tweet Pin It Tags:13 апреля, 13 квітня, визначні дати, Визначні події, дати, Димитров, капрі, красноармейск, Мирноград, Новини, Новости, новости красноармейска, Покровск, Покровськ, Родинское, ТБ КАПРІ, тв капри Додати коментар Отменить ответСохранить моё имя, email и адрес сайта в этом браузере для последующих моих комментариев.