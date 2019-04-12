Іменини 12 квітня

Іван — поширене українське чоловіче ім’я. Запозичене з єврейської мови за посередництвом грецької та церковнослов’янської. Єврейське ім’я יוֹחָנָן Yôḥanan у буквальному перекладі означає «Ягве милостивий». Давня книжна форма: Іоан(н); похідні форми: Іванко, Івасик, Івашко, Івась, Ясь, Йван. По батькові: Іванович, Іванівна.
Захарій — християнське чоловіче ім’я. Канонічна форма — Заха́рія. Походить через грец. Ζαχαριας від івр.זְכַרְיָה, «Зехарія» — «Ягве згадав» (тобто «Божа пам’ять», «той, хто пам’ятає Бога»). Вживається як християнами, так і юдеями, а також мусульманами (у формі араб. زكريا, «Закарійа»). Українська народна форма — Захар. Зменшені форми — Захарко, Захаронько, Захарочко, Захарчик, Захарцьо.
Пантелеймон — чоловіче російське особисте ім’я грецького походження; сходить до грец. Παντελεήμων, від παντελεία ( «пантелейя») — «досконалість», «найвищий ступінь»; в давньогрецькій міфології παντελεία — епітет Зевса [2]. Інша версія пов’язує ім’я з παν (род.п. παντος) — «все» і ελεήμων — «милосердний», «милостивий»