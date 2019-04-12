Родинська міська рада запрошує мешканців на загальноміський суботник

Протягом усього тижня в місті Родинське ведуться активні роботи з благоустрою. На сьогоднішній день встановлено освітлення на вулицях міста, проведено ямковий ремонт асфальтного покриття, завершуються роботи з благоустрою парків і скверів.
«Завдяки спільним зусиллям небайдужих жителів, депутатів, активістів, а також допомоги депутата Покровського міської ради Сергія Андрійченка, наше місто стає красивішим з кожним днем, — зазначає в. о. Родинського міського голови Катерина Андрійченко. — Ми виконали великий обсяг робіт, і завершальним етапом вирішили організувати суботник при в’їзді в місто. Зараз тут закінчують установку нової стели, і ми хочемо, щоб прилегла територія також була приведена в порядок.
Тому запрошуємо всіх небайдужих мешканців міста Родинське взяти участь у загальноміському суботнику, який відбудеться завтра, 13 квітня, о 9-00 при в’їзді в місто. Приходьте! Разом ми зробимо наше місто комфортним і затишним!»