Мешканцю Покровська, який насмерть збив двох чоловіків, загрожує до 10 років тюрми

Завершено досудове слідство по справі мешканця Покровська, який у грудні 2014 року збив на пішоходному переході двох чоловіків.
Прокуратурою Донецької області до Красноармійського міськрайонного суду направлено обвинувальний акт у кримінальному провадженні за ч. 3 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, якщо вони спричинили загибель кількох осіб) КК України.
Нагадаємо, 14 грудня 2018 року 24-річний мешканець Покровська, якого у лютому 2018 року позбавили права керування транспортними засобами, перебував за кермом автомобіля марки «ВАЗ-2108».
Рухаючись з перевищенням дозволеної швидкості, водій при наближенні до пішохідного переходу не пропустив двох пішоходів та скоїв на них наїзд.
Внаслідок ДТП чоловіки 23 та 27 років загинули на місці, а правопорушник, аби уникнути відповідальності за скоєне, втік та сховав автівку зі слідами аварії в іншому населеному пункті.
Проведеними розшуковими заходами місцезнаходження особи та транспортного засобу встановлено. За клопотанням прокуратури Приморський районний суд міста Маріуполя обрав чоловікові запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без альтернативи внесення застави.
Наразі досудове розслідування завершено. Обвинувачуваному загрожує до десяти років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.