Мешканець Добропілля втратив 15 тисяч гривень через заблоковану сім-карту

Не дивлячись на масштабну кампанію з інформування мешканців щодо дій телефонних та інтернет-шахраїв, мешканці Покровська, Мирнограду та Добропілля майже щодня потрапляють на гачок до зловмисників.
Так, до Добропільського відділу поліції звернувся 47-річний чоловік, в якого рапотово зникли гроші після того, як він відновив заблоковану напередодні телефонну сім-карту.
Потерпілий розповів правоохоронцям, що в офісі мобільного оператора йому порадили перевірити банківський рахунок «прив’язаний» до телефонного номеру, бо за словами консультантів, вже неодноразово траплялися випадки, коли спочатку «сімка» клієнтів ставала не активною, а потім зникали гроші.
Добропільчанин прислухався до поради і перевірив свій рахунок. Саме тоді чоловік дізнався, що з в нього зникли 15 тисяч гривень, які знаходились на рахунку.
За цим фактом правоохоронцями відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст. 185 «Крадіжка» Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає для злодіїв покарання у вигляді до 3-х років позбавлення волі.