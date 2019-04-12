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Мешканець Добропілля втратив 15 тисяч гривень через заблоковану сім-карту

12.04.2019 Новини Комментариев нет

Не дивлячись на масштабну кампанію з інформування мешканців щодо дій телефонних та інтернет-шахраїв, мешканці Покровська, Мирнограду та Добропілля майже щодня потрапляють на гачок до зловмисників.

Так, до Добропільського відділу поліції звернувся 47-річний чоловік, в якого рапотово зникли гроші після того, як він відновив заблоковану напередодні телефонну сім-карту.

Потерпілий розповів правоохоронцям, що в офісі мобільного оператора йому порадили перевірити банківський рахунок «прив’язаний» до телефонного номеру, бо за словами консультантів, вже неодноразово траплялися випадки, коли спочатку «сімка» клієнтів ставала не активною, а потім зникали гроші.

Добропільчанин прислухався до поради і перевірив свій рахунок. Саме тоді чоловік дізнався, що з в нього зникли 15 тисяч гривень, які знаходились на рахунку.

За цим фактом правоохоронцями відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст. 185 «Крадіжка» Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає для злодіїв покарання у вигляді до 3-х років позбавлення волі.

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