Гороскоп на 12 квітня

Овен (21 березня – 20 квітня)
Сьогодні Овни можуть самі себе поставити в неоднозначне становище. З однієї сторони може закортіти розповісти кому-небудь про те, що у вас на душі, а з іншої вам не хотітиметься видавати усіх своїх секретів.
Щоб потім не жаліти, постарайтеся не вибовкувати того, що бажаєте не розголошувати.
Телець (21 квітня – 20 травня)
Тельці сьогодні матимуть наснагу впорядкувати власні думки. Добрим помічником у цьому може стати тематична, якісна література. Не полінуйтеся вимкнути серіал та взятися за саморозвиток. От побачите, що таке заняття в результаті принесе чимало задоволення.
Близнюки (21 травня – 21 червня)
З Близнюками злий жарт зіграти може їхня щирість, особливо з тими, хто полюбляє відверто розповідати про свої почуття та надто відкриватися іншим. Не засмучуйтеся, якщо хтось скористається з ваших добрих рис, та візьміть собі ситуацію на озброєння.
Рак (22 червня – 22 липня)
У Раків сьогодні можете трапитися нагода підкорити серце того, кому ви давно симпатизуєте. Не бійтеся бути відкинутими – це все ж краще, аніж не спробувати узагалі.
Лев (23 липня – 23 серпня)
Леви сьогодні сміливо можуть заявляти про свої почуття – відкидайте умовності та беріться підкоряти серця. Маєте високі шанси стати душею компанії, завести нові знайомства та вивести на кращий рівень стару дружбу.
Діва (24 серпня – 23 вересня)
Постарайтеся не починати чогось нового і глобального. Хоч справи, що вимагають великої активності будуть даватися неважко, все ж не піддавайтеся спокусі попрацювати.
Терези (24 вересня – 23 жовтня)
День буде сприятливим для колективних та корпоративних заходів – гуляння для Терезів можуть видатися славними. То ж якщо вам запропонують долучитися до святкувань – довго не думайте і вирушайте відпочивати.
Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)
На Скорпіонів чекає пропозиція, яка вимагатиме уважного підходу до її розгляду. Імовірно, що для здобуття бажаного доведеться вийти зі звиклої зони комфорту. Варто знайти відвагу, щоб зміни в житті врешті відбулися.
Стрілець (23 листопада – 21 грудня)
Деяким Стрільцям старий зв’язок не дозволяє знайти щастя з кимось іншим. А іншим розвиватися не дозволяють закоренілі звички та стереотипи. В обох випадках, варто покінчити зі страхом перед новим та дати бій тому, що стримує ваш ріст.
Козеріг (22 грудня – 20 січня)
У Козерогів настав сприятливий період для закладення нового – стосунків, роботи, ремонтів. Вам буде легко заручитися підтримкою необхідних людей та поратися навіть з доволі складними завданнями.
Водолій (21 січня – 20 лютого)
Постарайтеся точно розуміти заради чого ви працюєте і тверезо оцінювати ситуацію. Добре зрівнюйте ваш досвід, вміння та бажання з поставленими цілями і шансами їх досягти. Ймовірно, добрим рішенням буде ідея братися за діло невеликими частинами – маленькими кроками можна реалізовувати великі проекти.
Риби (21 лютого – 20 березня)
Сьогодні варто забути всі претензії – обґрунтовані та не дуже, накопичена у цей день образа віддасться з подвійною силою, а тому постарайтеся не приставати на негативні думки та емоції.