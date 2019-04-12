Визначні події 12 квітня 12.04.2019 Варто знати Комментариев нет 1204 — Константинополь захоплений учасниками Четвертого Хрестового Походу. Тимчасова ліквідація Візантійської імперії.1606 — затверджено об’єднаний англо-шотландський прапор «Юніон Джек», після включення до нього елементів прапора Ірландії став прапором Сполученого Королівства .1633 — римська інквізиція розпочала формальне слідство щодо праць Галілео Галілея.1709 — шведські війська Карла XII підійшли до стін Полтави.1776 — Американська революція: Галіфакська Резолюція, ратифікована Провінційним Конгресом Північної Кароліни, дала дозвіл делегатам з Північної Кароліни в Другому Континентальному Конгресі проголосувати за незалежність від Великої Британії.1820 — Олександр Іпсіланті був оголошений лідером Філікі Етерія, таємної організації, метою якої було повалення османського правління над Грецією.1857 — Гюстав Флобер опублікував роман «Пані Боварі».1861 — Американська громадянська війна: бомбардуванням Форту Самтер військами Конфедерації почалася громадянська війна у США, яка завершилася через 4 роки перемогою Півночі і забрала життя 620 тисяч американців.1864 — Американська громадянська війна: різня в Форт Піллоу: Війська Конфедерації стратили більшість афроамериканських солдатів, які здались в Форт Піллоу, Теннессі.1865 — Американська громадянська війна: Мобіл, Алабама перейшов в руки Союзних військ.1877 — Велика Британія вперше анексувала Трансвааль.1897 — у місті Теребовля було відправлено першу українську католицьку Службу Божу для українських емігрантів.1903 — у Великій Британії почала діяти міська служба омнібусів.1908 — український студент Мирослав Січинський на знак протесту проти вбивства жандармами селянина Марка Каганця застрелив намісника Галичини графа Анджея Потоцького.1911 — француз П’єр Прієр здійснив перший політ з Лондона в Париж.1912 — у Львові українські скаути-пластуни вперше склали Пластову Присягу, утворена молодіжна скаутська організація «Пласт».1917 — Перша світова війна: Перемога канадських військ у битві при Вімі.1927 — Чан Кайші наказав стратити членів Комуністичної Партії Китаю в Шанхаї, завершуючи Перший Об’єднаний Фронт.1934 — на верхівці гори Вашингтон, США підтверджений найсильніший порив вітру на поверхні Землі (372 кілометри на годину).1934 — розпочався Авто-Лайт страйк в США. Закінчився 5-денними сутичками між Національною гвардією штату Огайо та 6 тисячами демонстрантів.1935 — перший політ британського військового літака Бристоль Бленгем.1934 — у Нью-Йорку опубліковано роман Френсіса Скотта Фіцджеральда «Ніч лагідна».1937 — сер Френк Уіттл випробував перший повітряно-реактивний двигун в Раґбі, Велика Британія.1944 — радянські війська визволили від німців Тирасполь і Дубоссари.1944 — ігноруючи наказ Гітлера боротися «до останнього солдата», німецьке командування почало евакуацію військ із Криму.1945 — віце-президент Гаррі Трумен склав присягу президента і став 33-м лідером Сполучених Штатів Америки.1955 — вакцина від поліомієліту, розроблена доктором Джонасом Солком, оголошена безпечною та ефективною.1961 — космічний корабель «Восток-1», пілотований Юрієм Гагаріним, стартував з космодрому Байконур (Казахстан), зробив за 108 хвилин один оберт навколо Землі і приземлився поблизу міста Енгельс(Росія). Це був перший вдалий політ в космос, коли космонавт живим повернувся на Землю. За американськими даними, не підтвердженими Радянським Союзом, до Гагаріна мінімум 4 космонавта здійснили невдалі спроби облетіти земну кулю, але загинули — О. Ледовський (1957), С. Шиборін (1958), А. Мітков (1959) та І. Качур (1960). Ця дата — Всесвітній день космонавтики.1970 — на сцені Національної опери України дав свій перший концерт Оркестр Народних Інструментів України1980 — Семуель Доу перебрав на себе владу над Ліберією після перевороту, перервавши понад 130 років демократичного наступництва президентів.1980 — одноногий канадець хворий на рак Террі Фокс розпочав свій Марафон Надії в Сент-Джонсі, Ньюфаундленд.1981 — з космодрому на мисі Канаверал (штат Флорида) здійснено запуск першого у світі пілотованого повітряно-космічного апарату багаторазового використання «Колумбія».1990 — експонат Джима Ґері «Динозаври 20 століття» відкрився в Національному Музеї Природньої Історії в Смітсонському інституті, Вашингтон, США.1992 — у Марне-Ла-Валле під Парижем відкрився Євродиснейленд.1998 — відбувся землетрус в Словенії в потужності 5,6 балів за Шкалою Ріхтера коло міста Бовец.1999 — Президент Сполучених Штатів Америки Білл Клінтон звинувачений в нешанобливому ставленні до суду після «зумисних неправдивих свідчень» під час громадського розгляду справи стосовно сексуальних домагань.2002 — Педро Кармона оголосив себе тимчасовим президентом Венесуели під час невдалого військового перевороту у Венесуелі проти режиму Уго Чавеса.2002 — палестинська смертниця вбила 7 та поранила 104 (серед них 9 арабів) на ринку Махане Єхуда в Єрусалимі.2009 — Військово-морські сили США визволили з полону корсарів капітана Річарда Філліпса, вбиваючи трьох та захоплюючи четвертого пірата. 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