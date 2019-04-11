Іменини 11 квітня

Марко — християнське чоловіче ім’я. Православна канонічна форма — Марк. Походить від лат. Marcus — давньоримського преномена, етимологія якого не зовсім ясна: можливо, воно пов’язане з Martius(«березневий», «приналежний богу Марсу», «Марсів»), інша версія виводить його від дієслова marceo(«слабую», «почуваюся в’ялим»). До української ім’я запозичене через середньогрецьке (грец. Μάρκος) і старослов’янське (стцерк.-слов. Мар(ъ)къ) посередництво.
Кирило (грец. Κύριλλος) — чоловіче ім’я давньогрецького походження. Із грецького Κύριλλος перекладається як «пан», «владика». У перській мові є подібне слово, що означає «сонце».
Остап — українське ім’я. Є народною формою трьох канонічних імен грецького походження — Євстафій, Євстахій і Стахій[1][2]. Особливо поширене на Південній Україні та у Криму. Станом на 2010 рік ім’я посідало 15 місце серед найпопулярніших імен України.
Іван — поширене українське чоловіче ім’я. Запозичене з єврейської мови за посередництвом грецької та церковнослов’янської. Єврейське ім’я יוֹחָנָן Yôḥanan у буквальному перекладі означає «Ягве милостивий». Давня книжна форма: Іоан(н); похідні форми: Іванко, Івасик, Івашко, Івась, Ясь, Йван. По батькові: Іванович, Іванівна.
Ісаак — чоловіче ім’я давньоєврейського (давньосемітського) походження, поширене як у юдеїв, так і серед християн та мусульман. Канонічні українські форми — Ісаак, Ісаакій, Ісакій, народна форма — Ісак.
Пилип — українське ім’я, народна форма канонічного Филип. Зменшені форми — Пилипко, Пилипонько, Пилипчик, Пилипцьо, Пилипок, Пилипець.