У Покровську пройшов фінал обласного етапу «Шкільної волейбольної ліги»

9 та 10 квітня у Покровську на базі СК «Металург» пройшов фінальний обласний етап «Шкільної волейбольної ліги України-2019» серед юнаків та дівчат.
На змагання з’їхали команди з різних куточків області. Всі вони — переможці своїх зональних обласних етапів.
До Покровська прибули команди з Бахмута, Краматорська, Мангуша, Лиману, Родинської ЗОШ № 8, с.Софіївка Костянтинівського району, Соледару, Добропілля та Покровської ЗОШ № 6.
За підсумками двох напружених та насичених днів місця розподілилися таким чином:
Дівчата 2005 р.н. та молодше(молодша вікова підгрупа)
1. Соледар
2. Покровська ЗОШ № 6
3. Лиман
Дівчата 2002 р.н. та молодше (старша вікова підгрупа)
1. Бахмут
2. Краматорськ
3. Добропілля
Юнаки 2005 р.н. та молодше(молодша вікова підгрупа)
1.Родинська ЗОШ № 8
2. Бахмут
3. Лиман
Юнаки 2002 р.н. та молодше (старша вікова підгрупа)
1. Родинська ЗОШ № 8
2. С.Софіївка Костянтинівський район
3. Краматорськ
Всі команди призерів були нагороджені грамотами, медалями та кубками.
Команди юнаків з Родинського, які посіли 1 місця тепер поїдуть на фінальний етап «Шкільної Волейбольної Ліги України-2019», де будуть відстоювати не тільки честь своєї школи і міста, а вже Донецької області.