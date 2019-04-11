У Кураховому гальмують процес видачі квартир дітям-сиротам

У 2018 році в Донецькій області було придбано 264 квартири для дітей-сиріт. Про це на своїй сторінці у Фейсбуці повідомив голова Донецької обласної державної адміністрації Олександр Куць.
Губернатор Донецької області зазначив, що Донеччина є кращою областю в Україні з питань надання житла дітям-сиротам.
Програма забезпечення житлом продовжиться і в цьому році, але в окремих містах вона штучно гальмується.
Зокрема, в Кураховому Мар’їнського району, при черзі в 69 осіб, 3 однокімнатні соціальні квартири, придбані за рахунок держави, не заселені. Місцева влада пояснює це тим, що «звернення від осіб з числа дітей-сиріт не надходили».
«Вважаю таку ситуацію неприпустимою недбалістю з боку органів місцевого самоврядування. Дав завдання службі у справах дітей Донода детально розібратися, хто саме винен і як можна швидше надати житло дітям, які його потребують», — резюмував Олександр Куць