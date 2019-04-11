Мешканець Покровського району на 3 роки сяде в тюрму за зберігання патронів 11.04.2019 Новини Комментариев нет Мешканець Покровського району понесе реальне покарання за зберігання знайдених у лісосмузі патронів. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Донецької області.так, завдяки принциповій позиції прокуратури Донецької області Донецьким апеляційним судом скасовано вирок Красноармійського міськрайонного суду, яким чоловіка, винного у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 263 (незаконне носіння, зберігання, придбання бойових припасів без передбаченого законом дозволу) КК України, засуджено до 3 років позбавлення волі з випробуванням строком на 1 рік.У вересні 2016 року 24-річний мешканець с. Звірове Покровського району знайшов у лісосмузі металевий ящик, у якому знаходились 700 набоїв до автоматів і кулеметів конструкції Калашникова калібром 7,62х39 мм. Переховавши ящик в інше місце, зловмисник згодом повернувся аби забрати боєприпаси додому з метою подальшого збуту, проте в районі автобусної зупинки його разом із небезпечною знахідкою, захованою у синтетичному мішку, було зупинено правоохоронцями.Суд першої інстанції при винесенні вироку застосував ст. 75 КК України, з чим не погодилась Красноармійська місцева прокуратура, подавши апеляційну скаргу. Апеляційний суд задовольнив скаргу частково та призначив винному покарання у вигляді 2 років обмеження волі.Продовжуючи відстоювати доводи щодо м’якості покарання, прокуратура області оскаржила зазначене судове рішення до Верховного Суду, який скасував вирок апеляційного суду та призначив новий розгляд справи у суді апеляційної інстанції.За результатами нового слухання, колегія суддів визнала, що покарання, призначене судом першої інстанції, не відповідає тяжкості вчиненого злочину та особі обвинуваченого. Погодившись з позицією прокуратури області, апеляційний суд скасував вирок суду першої інстанції та ухвалив новий вирок, яким призначив зловмисникові покарання у вигляді 3 років позбавлення волі.Додатково: санкція ч. 1 ст. 263 КК України передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до семи років. Tweet Pin It Додати коментар Отменить ответСохранить моё имя, email и адрес сайта в этом браузере для последующих моих комментариев.