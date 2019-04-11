Мешканець Покровська зберігав вдома наркотики та зброю

Співробітники Покровського відділу поліції виявили місцевого жителя, який за місцем мешкання зберігав набої до автомату Калашникова та виготовлену власноруч марихуану. Відносно правопорушника відкрито кримінальне провадження.
Співробітниками Покровського відділу поліції була отримана оперативна інформація про те, що 40-річний місцевий житель зберігає наркотичні речовини.
Отримавши відповідну ухвалу суду, правоохоронці вирушили за вказаною адресою. Однак в ході проведення обшуку була виявлена не тільки речовина, схожа на наркотичну, а й 74 набої до автомату Калашникова калібру 5,45 мм.
Правопорушник пояснив, що виявлена речовина є марихуаною, яку він виготовив для власного вживання з двох дикорослих кущів коноплі. А боєприпаси, зі слів порушника, він знайшов майже рік тому та вирішив залишити собі.
І набої, і виявлена речовина вилучені та направлені до Науково-дослідного експертно-криміналістичного центру для проведення відповідних експертиз.
Відносно правопорушника відкрито кримінальне провадження одразу за двома статтями – 309 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) та ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.