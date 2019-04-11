Гороскоп на 11 квітня

Овен (21 березня – 20 квітня)
Овнам можна сміливо братися за вкладання контактів, домовленостей, зміцнення тилів – ці справи сьогодні супроводжуватиме вдача і вони принесуть позитивні плоди. Також виділіть більше часу на власні справи, займіться покращенням свого добробуту. Пам’ятайте, що іноді потурбуватися про себе це найкращий подарунок для близьких людей.
Телець (21 квітня – 20 травня)
Тим, у кого є діти, варто знайти трохи більше часу, щоб поговорити з ними про цікаві речі, послухати про їхні наболілі питання та зайнятися тим, що цікаве молодшому поколінню.
Також у цей день може взятися за втілення своєї потаємної мрії, особливо тої, якої ви трішки побоюєтеся.
Близнюки (21 травня – 21 червня)
Інтелектуальні здібності Близнюків у цей день будуть повністю активізовані. Нові знання вам сьогодні просто життєво необхідні. Якщо проведете день в лінощах і апатії, то ризикуєте втратити хороший шанс у житті. Сьогодні Близнюкам буде властиво сповна відчувати радість буття та внутрішньої свободи.
Рак (22 червня – 22 липня)
Сьогодні Ракам може випасти нагода застосувати організаторські здібності. Ви впораєтеся з таким завданням без проблем і зможете добре розважитися та зробити щасливою не одну людину.
Не уникайте зустрічей з новими людьми – є велика ймовірність, що вони позитивно позначаться на вашому житті.
Лев (23 липня – 23 серпня)
У Левів сьогодні можуть виникати невеликі складнощі, але не варто сприймати їх занадто серйозно – все налагодиться дуже швидко. Головне – не панікуйте та зберігайте добрий гумор.
Сьогодні день особливо сприятливий для того, щоб підвести підсумки справи та розставити пріоритети.
Діва (24 серпня – 23 вересня)
Для Дів день проходитиме вдало, якщо вони не впадатимуть у крайнощі. Надмірна безконтрольність може призвести до непотрібних фінансових витрат. Щоб цього не трапилося двічі думайте перед тим, як діставати гаманець. Єдине виключення – доброчинність, тут все ж варто бути щедрим.
Терези (24 вересня – 23 жовтня)
Потужний приплив енергії бажано направити на удосконалення своєї особистості та духовне зростання. Час добрий для укладання вигідних контрактів з собою. На кшталт, початку вивчення того, що потрібне для руху по кар’єрних сходинках чи для покращення здоров’я.
Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)
У справах особливих курйозів не виникатиме, проте приймати рішення може бути не легко. Є шанси, що довго будете коливатися між усіма за та проти і так і нічого не вирішите. Тому прийняття важливих рішень краще перенести на наступний день або тиждень.
Стрілець (23 листопада – 21 грудня)
У спілкуванні може проявитися надмірна імпульсивність, а у думках може тягти на негатив. Звісно, всі емоції потрібні, але невиправдано сумний настрій від себе женіть.
Не дозволяйте сьогодні нікому нав’язувати вам чужі думки та ідеї, особливо, ящо вони суперечать вашим принципам. Посміхайтеся і світ посміхнеться вам!
Козеріг (22 грудня – 20 січня)
Вміння Козерогів бути хорошим другом та репутація людини, якій можна довіряти, може знадобитися сьогодні відносно близькій вам людині.
Варто бути уважним до здоров’я та не нехтувати елементарними правилами безпеки , а проявляти креатив та використовувати неординарний підхід у звиклих справах не завадить.
Водолій (21 січня – 20 лютого)
Сьогодні Водоліям рекомендують зайнятися розв’язанням проблем, які накопичилися останнім часом. Життєвої енергії у вас буде вдосталь, щоб впоратися навіть із найскладнішими завданнями. То ж сміливо беріться за справу.
Риби (21 лютого – 20 березня)
Рибам притаманно добре розбиратися в житті та з легкістю читати поміж рядками. Сьогодні вам може випасти неабияка нагода скористатися своїми вміннями.
Допоможе інтуїція і вирішити проблеми. Вам вдасться зрозуміти, до кого звернутися, щоб отримати цінні поради.