Визначні події 11 квітня 11.04.2019 Варто знати Комментариев нет 1103 — у битві на ріці Сутень руські війська розгромили половецьке військо (у битві загинуло до 20 половецьких ханів).1241 — військо угорського короля Бели IV розбите ханом Батиєм1713 — укладенням Утрехтського миру завершується війна за спадок іспанської корони між Францією з одного боку та морськими державами Великою Британією та Нідерландами, а також Савойєю, Португалією та Прусією — з другого. За цим договором Велика Британія отримує Гібралтар.1847 — відкрилося засідання першого прусського парламенту (ландтагу)1868 — скасований сьоґунат в Японії1894 — Велика Британія оголосила протекторат над Угандою1899 — Іспанія передала Пуерто-Рико Сполученим Штатам Америки1915 — на екрани США вийшов фільм за участю Чарлі Чапліна «Волоцюга», де вперше з’явився персонаж, що став «візиткою» Чапліна1951 — Президентом США Труманом був звільнений керівник сил ООН в Кореї, генерал Макартур. На його місце призначений генерал-лейтенант Ріджвей.1992 — Президенти Росії та України призупинили дію указів про передачу Чорноморського флоту під юрисдикцію своїх країн. Почались тривалі російсько-українські переговори про статус флоту і його дислокацію2008 — вперше за історію незалежної України було визначено 100 великих українців. Відбулося це з 21:35 у прямому ефірі телеканалу «Інтер»2014 — проросійськими бойовиками захоплено місто Слов’янськ Донецької області Tweet Pin It Tags:11 апреля, 11 квітня, Димитров, капрі, красноармейск, Мирноград, Новини, Новости, новости красноармейска, Покровск, Покровськ, Родинское, ТБ КАПРІ, тв капри Додати коментар Отменить ответСохранить моё имя, email и адрес сайта в этом браузере для последующих моих комментариев.