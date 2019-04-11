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Визначні події 11 квітня

11.04.2019 Варто знати Комментариев нет

  • 1103 — у битві на ріці Сутень руські війська розгромили половецьке військо (у битві загинуло до 20 половецьких ханів).
  • 1241 — військо угорського короля Бели IV розбите ханом Батиєм
  • 1713 — укладенням Утрехтського миру завершується війна за спадок іспанської корони між Францією з одного боку та морськими державами Великою Британією та Нідерландами, а також Савойєю, Португалією та Прусією — з другого. За цим договором Велика Британія отримує Гібралтар.
  • 1847 — відкрилося засідання першого прусського парламенту (ландтагу)
  • 1868 — скасований сьоґунат в Японії
  • 1894 — Велика Британія оголосила протекторат над Угандою
  • 1899 — Іспанія передала Пуерто-Рико Сполученим Штатам Америки
  • 1915 — на екрани США вийшов фільм за участю Чарлі Чапліна «Волоцюга», де вперше з’явився персонаж, що став «візиткою» Чапліна
  • 1951 — Президентом США Труманом був звільнений керівник сил ООН в Кореї, генерал Макартур. На його місце призначений генерал-лейтенант Ріджвей.
  • 1992 — Президенти Росії та України призупинили дію указів про передачу Чорноморського флоту під юрисдикцію своїх країн. Почались тривалі російсько-українські переговори про статус флоту і його дислокацію
  • 2008 — вперше за історію незалежної України було визначено 100 великих українців. Відбулося це з 21:35 у прямому ефірі телеканалу «Інтер»
  • 2014  — проросійськими бойовиками захоплено місто Слов’янськ Донецької області
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