Бізнесом Донеччини сплачено майже 287 мільйонів гривень еко-податку

У зв`язку з інтенсивною роботою промислового сектору регіону, який найчастіше використовує застарілі технології виробництва, екологія Донецької області та країни в цілому потребує нових підходів та свідомого і ощадливого використання природно-ресурсного потенціалу країни.
Саме тому існує необхідність в державному управлінні природокористуванням за допомогою екологічного податку.
Так як, сплачуючи еко-податок, підприємства частково компенсують негативний вплив на природу різного роду шкідливих та небезпечних факторів, які виникають у процесі ведення господарської діяльності.
На Донеччині платниками екологічного податку за три місяці 2019 року до зведеного бюджету сплачено майже 287 млн грн екологічного податку, що на 26,3%, або на 59,7 млн грн більше, ніж за аналогічний період минулого року.
Згідно з розподілом коштів на відновлення довкілля місцеві скарбниці отримали понад 151 млн гривень. Натомість до державного бюджету надійшло майже 136 млн гривень.
Головне управління ДФС у Донецькій області нагадує, що граничний термін подання податкової звітності та сплати податкових зобов’язань з екологічного податку за І квартал 2019 року – 10 травня та 20 травня 2019 року відповідно.