Іменини 10 квітня

Василь — чоловіче ім’я, яке має давньогрецькі корені. Походження імені Василь пов’язано з грецьким словом «басилиос», що означає «царський», «царствений».
Іван — ім’я походить від стародавнього іудейського Іоанн і в перекладі означає «помилуваний Богом». Ім’я Іван — саме українське ім’я. Під час Великої Вітчизняної війни німці саме так називали всіх українців. На латині ім’я Іван читається як Айван. У другій половині ХХ століття мода на слов’янські імена поширилася в іспаномовних і португаломовних країнах, в цих країнах крім рідних для них імен Хуан і Жан з’явилося ім’я Іван і Еван.
Ілля — варіант давньоєврейського імені Яхве (“мій”). Надійне і красиве ім’я, але жіночна по емоційному ознакою. Його власник – людина м’яка. З давньоєврейської мови тлумачиться, як «Єгова – Бог мій», «фортеця Господня». Походження імені Ілля від імен Мулу, Мул, Елім, Ілім, Илум (іврит, фінік.) – могутній, сильний.
Микола — ім’я складається з двох давньогрецьких слів: «nicos» – «переможець, перемога» і «laos» – «народ». Тобто значення імені Микола можна розшифрувати як «переможець народів».
Степан — значення імені у перекладі з давньогрецької – «корона», «вінок». У православ’ї прийнята форма імені Стефан. Походження імені Степан пов’язано з давньогрецьким словом «стефанос», що означає «вінок».