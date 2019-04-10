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Рятувальники Покровська нагадали самотнім людям похилого віку про пожежну безпеку

10.04.2019 Новини Комментариев нет

Сьогодні, 10 квітня, рятувальники Покровська разом з працівниками Управління соцзахисту населення відвідали самотніх осіб похилого віку, які потребують соціальної підтримки.

Так, профілактичний захід відбувся з метою попередження виникнення пожеж у приватних домівках.

Під час спілкування з громадянами, фахівці ДСНС наголосили на дотриманні правил пожежної безпеки в побуті, зокрема нагадали правила поводження з електроприладами, пічним опаленням, також нагадали про заборону  спалювання сміття та сухого листя та правила поведінки у разі виникнення пожежі і номери телефонів екстрених служб.

На згадку про зустріч інспектори ДПРЗ-9 вручали людям інформаційно- роз’яснювальні листівки, в яких детально викладені основні причини виникнення пожеж та правила пожежної безпеки, яких обов’язково слід дотримуватись.

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