Рятувальники Покровська нагадали самотнім людям похилого віку про пожежну безпеку

Сьогодні, 10 квітня, рятувальники Покровська разом з працівниками Управління соцзахисту населення відвідали самотніх осіб похилого віку, які потребують соціальної підтримки.
Так, профілактичний захід відбувся з метою попередження виникнення пожеж у приватних домівках.
Під час спілкування з громадянами, фахівці ДСНС наголосили на дотриманні правил пожежної безпеки в побуті, зокрема нагадали правила поводження з електроприладами, пічним опаленням, також нагадали про заборону спалювання сміття та сухого листя та правила поведінки у разі виникнення пожежі і номери телефонів екстрених служб.
На згадку про зустріч інспектори ДПРЗ-9 вручали людям інформаційно- роз’яснювальні листівки, в яких детально викладені основні причини виникнення пожеж та правила пожежної безпеки, яких обов’язково слід дотримуватись.