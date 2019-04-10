Пенсіонерка з Покровська втратила 12 тисяч гривень, «рятуючи» сина від тюрми

«Ваш син скоїв ДТП, збив людину і тепер за це може сісти в тюрму» — таке жахливе повідомлення почула від псевдо-слідчого мешканка Покровська і поспішила на порятунок родича. Як виявилось, в такий спосіб невідомі виманили у пенсіонерки всі її заощадження.
До чергової частини Покровського відділу поліції звернулась 66-річна місцева мешканка, яка поскаржилась на те, що невідомі особи обманним шляхом заволоділи її грошима.
З’ясувалось, що напередодні потерпілій подзвонив невідомий, представився слідчим і повідомив, що її син на своєму автомобілі збив жінку. Незнайомець додав, що винуватцю ДТП загрожує тюремний термін, однак це питання «можна вирішити». Чоловік озвучив суму своєї «послуги» – 3 тисячі доларів.
Почувши у відповідь, що в потерпілої є лише 12 тисяч гривень, аферист сказав, що цього вистачить і назвав номер банківської карти, на яку необхідно покласти гроші.
Вже повертаючись від банкомату додому, пенсіонерка подзвонила невістці, аби дізнатись чи відпустили сина з поліції. Здивована родичка відповіла, що в даний момент її чоловік збирається на роботу і про ДТП вони вперше чують. Зрозумівши, що її обманули, ошукана покровчанка прийшла до поліції.
За даним фактом правоохоронцями відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст. 190 «Шахрайство» Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді до 3-х років обмеження волі.