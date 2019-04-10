Гороскоп на 10 квітня

Овен
Якщо ви вже довгий час б’єтеся над вирішенням якогось питання, зараз у вас з’явиться можливість вирішити його в свою користь. Намагайтеся не падати духом, уникайте хвилювань. Цей день добре використовувати для початку комплексу оздоровчих заходів. На початку дня можливий «замах» на ваш гаманець.
Телець
Цілком ймовірно, що ви відчуєте себе розбитими, і особливого бажання працювати у вас не буде. Не мучтеся, краще дайте собі перепочинок. А потім з новими силами ви зумієте швидко надолужити згаяне. Багато зустрічей, на які ви чекаєте, можуть зриватися з незалежних від вас причин.
Близнюки
Не діліться своїми потаємними думками навіть з друзями: є небезпека витоку інформації, можливо, це буде використано проти вас. Не довіряйте людям, які занадто багато обіцяють. Приділяйте більше часу і уваги літнім членам сім’ї.
Рак
Цей день не підходить для активних дій. Не беріться за складні справи, не приймайте серйозних рішень, а візьміть невеликий тайм-аут, щоб визначитися зі своїми цілями і можливостями. Утримайтеся від обговорення або засудження людей зі свого оточення, інакше конфлікту буде не уникнути.
Лев
Не можна розслаблятися і пливти за течією. Постарайтеся по-новому поглянути на старі проблеми. Це відмінний час для відвертої розмови зі своєю половинкою. Тимчасові шорсткості будуть усунені спільною роботою по дому. Вдалий період, щоб налагодити відносини зі старшими родичами.
Діва
Зараз йде несприятливий час для поїздок і нових знайомств. Чим менше контактів у вас буде, тим вдаліше пройде день. Навколишні люди можуть стати для вас джерелом різноманітних неприємностей. Навіть дружнє спілкування здатне обернутися проблемами, не кажучи вже про випадкові знайомства.
Терези
Постарайтеся уникати конфліктних ситуацій, так як в суперечках і сварках вам везти не буде. На даному етапі більше підійде обхідна тактика. Якщо спробуєте тиснути або щось вимагати від підлеглих або партнерів, то отримаєте хвилю роздратування і нерозуміння.
Скорпіон
Не звертайте уваги на маленькі непорозуміння. Якісь плани будуть зриватися через те, що вам не вистачить часу на їх здійснення. Виділіть найбільш важливі справи і займіться втіленням їх у життя. Зараз йде хороший час для шопінгу.
Стрілець
Ви можете понести збитки, якщо зараз візьметеся за вирішення матеріальних проблем. Якщо у вас є автомобіль, то будьте акуратніше при водінні. Не залишайте гаманець без нагляду, не беріть в борг.
Козеріг
Прийшов гарний час для розкриття своїх здібностей. Постарайтеся більше часу приділяти улюбленій справі. В допомозі оточуючим відмовляти не варто, але не дозволяйте собою маніпулювати. Єдине застереження: не нехтуйте правилами техніки безпеки.
Водолій
Зросте ймовірність розриву у відносинах зі старими знайомими. А все через необов’язковість — їх або вашу. Домовленості можуть зриватися через форс-мажорні обставини, збої у роботі технічних пристроїв або інші проблеми. Не поспішайте і гарненько все обмірковуйте.
Риби
Можна йти на поводу у своїх бажань. Якщо ви не хочете з кимось зустрічатися або виконувати неприємні вам доручення, можете з чистою совістю цього не робити. Там, де вдасться, перекладіть свої обов’язки на плечі колег або близьких людей.