В Україні створили мапу мережі автобусних маршрутів

Відтепер мешканці України за допомогою інтерактивної мапи можуть дізнатися інформацію про майже 4000 міжобласних та міжнародних маршрутів: розклад руху і проміжні зупинки, спланувати маршрут та перевірити перевізника на наявність ліцензії.
Мережа автобусних маршрутів — це інструмент, який показує автобусні маршрути між містами в Україні та за кордоном, розклад руху автобусів і проміжні зупинки на їхньому шляху. Карта дозволяє подивитися на автобусні перевезення цілісно, що буде корисно як пасажирам, так і перевізникам і державі. На ній поєднано інформацію з різних джерел відкритих даних.
Для пасажирів цей інструмент може бути корисним з кількох причин. По-перше, він пропонує офіційну інформацію про автобусні маршрути, проміжні зупинки та розклади. Це дозволить пасажирам планувати поїздки, що особливо актуально для подорожей на великі відстані та за кордон, а також в незнайомі куточки України.
Окрім того, користувачі зможуть побачити, хто саме обслуговує їхній маршрут, і яким автопарком володіє перевізник. Також можна дізнатися про власників дозволів на перевезення та термін їх дії. Керуючись міркуваннями безпеки та законності, громадяни можуть у співпраці з владою наполягати на здійсненні перевезень добросовісними компаніями, які отримали усі необхідні документи та мають якісні транспортні засоби.
Також пасажири можуть поскаржитися на поганого перевізника до Укртрансбезпеки. Для цьогонеобхідно надіслати електронного листа за адресою: contact@dsbt.gov.ua, вказавши назву та номер маршруту, назву перевізника й опис порушення. На підставі скарги можливе проведення позапланової перевірки, за результатом якої може бути застосовано відповідні санкції, аж до позбавлення ліцензії перевізника.
Скористатися мапою автобусних маршрутів можна за посиланням.