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Водій, який спричинив смертельну ДТП у Мар`їнському районі, постане перед судом

10.04.2019 Новини Комментариев нет

Завершено розслідування у справі водія, за участю якого на території Мар`їнського району сталася дорожньо-транспортна пригода, що унесла 6 людських життів.

Прокуратурою Донецької області до Мар’їнського районного суду спрямовано обвинувальний акт у кримінальному провадженні за ч. 3 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, якщо вони спричинили загибель кількох осіб)  КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що 5 лютого, приблизно о 10:00, 39-річний водій автомобіля «Chevrolet Lacetti», рухаючись автодорогою сполученням «Донецьк – Запоріжжя» зі сторони  Донецька в напрямку Курахового,  здійснюючи обгін транспорту, який рухався по території Мар’їнського району у попутному напрямку, не переконався у безпечності маневру, виїхав на зустрічну смугу, де допустив зіткнення з автомобілем «Daewoo Lanos».

 Внаслідок ДТП та пожежі, яка сталась у салоні, водій і три пасажири «Daewoo Lanos» загинули на місці. Також спричинено смертельні травми двом пасажирам «Chevrolet Lacetti», а ще двоє людей отримали тілесні ушкодження різного ступеню тяжкості, тоді як сам водій майже не постраждав.

 Наразі досудове розслідування зазначеної трагедії завершено і подальшу долю обвинуваченого визначить суд.

 Довідково: санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

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