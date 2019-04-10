Водій, який спричинив смертельну ДТП у Мар`їнському районі, постане перед судом

Завершено розслідування у справі водія, за участю якого на території Мар`їнського району сталася дорожньо-транспортна пригода, що унесла 6 людських життів.
Прокуратурою Донецької області до Мар’їнського районного суду спрямовано обвинувальний акт у кримінальному провадженні за ч. 3 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, якщо вони спричинили загибель кількох осіб) КК України.
У ході досудового розслідування встановлено, що 5 лютого, приблизно о 10:00, 39-річний водій автомобіля «Chevrolet Lacetti», рухаючись автодорогою сполученням «Донецьк – Запоріжжя» зі сторони Донецька в напрямку Курахового, здійснюючи обгін транспорту, який рухався по території Мар’їнського району у попутному напрямку, не переконався у безпечності маневру, виїхав на зустрічну смугу, де допустив зіткнення з автомобілем «Daewoo Lanos».
Внаслідок ДТП та пожежі, яка сталась у салоні, водій і три пасажири «Daewoo Lanos» загинули на місці. Також спричинено смертельні травми двом пасажирам «Chevrolet Lacetti», а ще двоє людей отримали тілесні ушкодження різного ступеню тяжкості, тоді як сам водій майже не постраждав.
Наразі досудове розслідування зазначеної трагедії завершено і подальшу долю обвинуваченого визначить суд.
Довідково: санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.