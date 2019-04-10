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Визначні події 10 квітня

10.04.2019 Варто знати Комментариев нет

  • 1633 — банани, раніше не бачені в Англії, починають продаватися в лондонському магазині.
  • 1710 — в Англії набрав сили прийнятий у 1709 році закон про авторське право — перший у світі.
  • 1833 — вперше розпочали виробництво сірників. Вони були токсичними — до складу головки входив білий фосфор.
  • 1841 — в Канаді засноване місто Галіфакс
  • 1849 — американець Волтер Хант запатентував безпечну шпильку.
  • 1864 — у Львові почав роботу перший професійний український театр «Руська бесіда».
  • 1906 — вийшов у світ другий збірник розповідей американського письменника О. Генрі «Чотири мільйони».
  • 1912 — англійський лайнер «Титанік» вийшов у своє перше й останнє плавання.
  • 1925 — уперше опублікований роман Скотта Фіцжеральда «Великий Гетсбі»
  • 1938 — ЦК КП(б)У прийняв постанову про реорганізацію української національної школи.
  • 1940 — Ісландія відділилася від Данії.
  • 1944 — день визволення Одеси в ході Одеської операції
  • 1985 — на екрани Франції вийшов фільм Люка Бессона «Підземка» з Ізабель Аджані й Крістофом Ламбером у головних ролях.
  • 1990 — Том Вейтс виграв справу в чіпсів, компанія Doritos Chips використовувала у своїй рекламі голос, схожий на специфічний голос співака.
  • 1992 — в Запоріжжі відкритий перший фестиваль мистецтв «Козацькому роду нема переводу».
  • 1993 — дебютний й однойменний альбом гурту Suede дебютував на вершині британського чарта.
  • 2010 — загибель президента Польщі Леха Качинського в авіакатастрофі під Смоленськом.
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