Визначні події 10 квітня 10.04.2019 Варто знати Комментариев нет 1633 — банани, раніше не бачені в Англії, починають продаватися в лондонському магазині.1710 — в Англії набрав сили прийнятий у 1709 році закон про авторське право — перший у світі.1833 — вперше розпочали виробництво сірників. Вони були токсичними — до складу головки входив білий фосфор.1841 — в Канаді засноване місто Галіфакс1849 — американець Волтер Хант запатентував безпечну шпильку.1864 — у Львові почав роботу перший професійний український театр «Руська бесіда».1906 — вийшов у світ другий збірник розповідей американського письменника О. Генрі «Чотири мільйони».1912 — англійський лайнер «Титанік» вийшов у своє перше й останнє плавання.1925 — уперше опублікований роман Скотта Фіцжеральда «Великий Гетсбі»1938 — ЦК КП(б)У прийняв постанову про реорганізацію української національної школи.1940 — Ісландія відділилася від Данії.1944 — день визволення Одеси в ході Одеської операції1985 — на екрани Франції вийшов фільм Люка Бессона «Підземка» з Ізабель Аджані й Крістофом Ламбером у головних ролях.1990 — Том Вейтс виграв справу в чіпсів, компанія Doritos Chips використовувала у своїй рекламі голос, схожий на специфічний голос співака.1992 — в Запоріжжі відкритий перший фестиваль мистецтв «Козацькому роду нема переводу».1993 — дебютний й однойменний альбом гурту Suede дебютував на вершині британського чарта.2010 — загибель президента Польщі Леха Качинського в авіакатастрофі під Смоленськом. Tweet Pin It Tags:10 апреля, 10 квітня, Димитров, капрі, красноармейск, Мирноград, Новини, Новости, новости красноармейска, Покровск, Покровськ, Родинское, ТБ КАПРІ, тв капри Додати коментар Отменить ответСохранить моё имя, email и адрес сайта в этом браузере для последующих моих комментариев.