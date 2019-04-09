У Мирнограді підоблікових пробації вчили толерантному спілкуванню

5 квітня волонтер Мирноградської міської організації «Товариство Червоного Хреста України» в рамках програми психосоціальної підтримки провела годину спілкування для підоблікових Мирноградського міського відділу філії Державної установи «Центр пробації».
Упродовж заняття учасники говорили про важливість толерантного спілкування, визначали його риси, намагалися зрозуміти для чого потрібне ввічливе спілкування, а також виконали багато цікавих вправ.
На протязі години співробітники відділу мали змогу спостерігати за поведінкою осіб, які перебувають на обліку, чути їх та пізнавати краще, що допоможе у роботі з клієнтами.
Заняття було проведене з метою попередження насильницького спілкування. Коли людина вчиться приймати інших з їх думками, рисами характеру, тим більше розуміє, що всі люди різні та мають право на власну точку зору, тому вона має меншу потребу проявляти насилля та щось доводити оточуючим.