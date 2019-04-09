Режим «Червоний» на КПВВ «Мар`їнка» буде скасовано завтра вранці

Командувач Об`єднаних сил генерал-лейтенант Сергій Наєв повідомив про сказування режиму «Червоний» на КПВВ «Мар`їнка».
Про це повідомляється на сторінці операції Об`єднаних сил у Фейсбуці.
Так, заслухавши доповідь заступника Командувача об’єднаних сил з питань застосування сил та засобів Державної прикордонної служби України, доповідь начальника відділу Державної служби з надзвичайних ситуацій України щодо результатів розмінування, Сергій Наєв прийняв рішення щодо скасування режиму «Червоний» та відкриття КПВВ «Мар’їнка» 10 квітня з 07.00.
Командування об`єднаних сил попереджає, що у разі провокацій, створення небезпеки для громадян України, які перетинають лінію зіткнення через будь-які КПВВ, реагування Об’єднаних сил буде швидке та адекватне.