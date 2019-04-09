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Прикмети на 9 квітня

09.04.2019 Варто знати, Цікаво знати Комментариев нет

Іменини відзначають носії імені Степан (Стефан). Віруючі вшановують пам’ять Святого Великомученика Стефана — архідиякона, який прийняв смерть в ім’я віри в Ісуса Христа.

У день Степана, 9 січня, дівчата ворожать на швидке заміжжя. Розсипають на столі насіння і попарно їх перераховують. Якщо випадає парне число, значить, цього року, можливо, вдасться знайти собі пару. Залишилася, одна насінини означає, що заміж дівчина вийде нескоро.

Саме 9 січня вшановували пастухів. З ними укладали договір про найм, відправлялися до них у гості з частуваннями. Якщо знали, що пастух володіє чаклунським даром, то намагалися з ним потоваришувати, щоб в сезон випасу він зберігав худобу.

Народні прикмети на 9 січня

  1. Якщо людина народилася в день Степана, то він буде відмінним господарем і сім’янином
  2. Якщо на деревах видно іній — чекай багатого врожаю хлібних культур
  3. Мороз і сонце 9 січня за вікном обіцяють урожайний рік
  4. Вважалося, що якщо в день Степана напоїти коня водою з відра, в якому була срібна монетка, то тварина весь рік буде сумирним і поступливим. Також такий обряд, згідно з повір’ями, захищав коней від хвороб
  5. Снігопад в день 9 січня обіцяв багатий урожай ягід та грибів
  6. Якщо ворони гніздяться на снігу — чекай швидкого тепла. Якщо ж птахи 9 січня збираються зграйками на верхівках дерев, то морози ще будуть тривати досить довго.
  7. Якщо господар в цей день обгородить свій будинок осиковими кілками, то протягом усього року в нього не ввійде ніяка нечисть
  8. Якщо на вулиці 9 січня не видно дрібних птахів, значить, скоро почнуться снігопади
  9. Їли кінь фиркає, погода буде м’якою і теплою. А якщо кінь трусет гривою і поводиться неспокійно, то чекай сніжної бурі. Якщо кінь лежить на землі — настане тепла погода
  10. Якщо у коня копита спітнілі 9 січня — скоро прийде весна
  11. Якщо гуси лапи підтискають — скоро похолодає
  12. Туман стелиться над полями — це прикмета до потепління
  13. Якщо вночі місяць червоний — вранці буде тепло, але випаде сніг
  14. Якщо заєць прибіг 9 січня в село, значить, скоро почнуться затяжні холоди.
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