Мешканці Покровська, Добропілля та Мирнограду продовжують втрачати гроші від дій інтернет-шахраїв

Четверо мешканців Покровської оперативної зони в один день потрапили до рук аферистів з інтернету. Загальна сума збитку становить 10 тисяч гривень.
Про це повідомляє Покровський відділ поліції.
Усі покупці вірили обіцянкам інтернет-продавців, відправляли їм гроші за свої замовлення, а в решті залишалися ні з чим. За всіма фактами шахрайства правоохоронцями відкриті кримінальні провадження. Зловмисникам загрожує до 3-х років обмеження волі.
Мешканка Покровська замовила на сайті мотоблок і перерахувала за нього незнайомцю 2 тисячі гривень, жителям Добропілля токарний верстат коштував 5 тисяч 200 гривень, запчастини – 1 тисячу 200 гривень, а чоловік з Мирнограду відправив за замовлений двигун на автомобіль 1600 гривень. Під час звернення до поліції всі потерпілі скаржились на те, що повірили на слово продавцям, які обіцяли відправити товари одразу після того, як отримають гроші, однак цього не сталося. Разом із продавцями з сайту зникли і їхні оголошення.
За даними фактами співробітниками поліції відкриті кримінальні провадження за ст. 190 «Шахрайство» Кримінального кодексу України.
Поради поліції:
— купуйте товари виключно у перевірених магазинах, адже невідома особа з безкоштовного сайту оголошень може бути професійним шахраєм;
— якщо ви прийняли рішення працювати не з юридичною, а фізичною особою — наполягайте на післяплаті. Тоді у вас на пошті буде шанс і оцінити якість товару, й отримати його в принципі;
— перед початком оплати товару на картку — погугліть реквізити. Можливо, ваш продавець уже давно в чорних списках;
— комунікуйте з продавцем із народу різними способами: пишіть не лише на сайті безкоштовних оголошень, а і просіть посилання на справжні акаунти в соціальних мережах та зробіть відеодзвінок, щоби побачити товар;
— остаточно обравши товар на сайті безкоштовних оголошень — перевірте першоджерело фото (правою кнопкою миші натискаєте на фото та обираєте команду «Шукати в Інтернеті»). Якщо фото публікували в інші роки, в інших містах та за інших обставин, ви натрапили на пройдисвіта.