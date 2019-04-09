За перший квартал 2019 року мешканці Покровська та району сплатили майже 258 мільйонів гривень єдиного внеску

За перший квартал 2019 року роботодавці Донецької області та самозайняті особи перерахували 1,9 млрд гривень єдиного внеску. Порівняно з відповідним періодом минулого року надходження збільшились майже на 20%, або на 318,6 млн гривень.
Про це повідомляє Головне управління Державної фіскальної служби в Донецькій області.
Відповідно збільшився і середньомісячний показник надходжень єдиного внеску по Донецькій області з 534,1 млн грн у 2018 році до 640,3 млн грн на даний час.
Слід зауважити, що завдяки своєчасній сплаті єдиного внеску мешканці Донеччини отримують соціальні гарантії держави на пенсійне забезпечення, виплати на випадок безробіття, нещасних випадків чи професійних захворювань.
Із загальної суми перерахованого єдиного внеску платники Покровська та Покровського району сплатили майже 258 млн гривень.
Нагадуємо, що з 1 січня 2019 року законодавством встановлено розмір мінімальної заробітної плати 4173 гривень. Таким чином, мінімальний місячний розмір єдиного соціального внеску складає 918,06 гривень (4173 х 22%), мінімальна сума єдиного внеску у розрахунку на квартал у 2019 році становить 2754,18 гривень (918,06 х 3 місяці), а максимальна величина бази нарахування єдиного внеску на 2019 рік – 62595,00 грн (4173 х 15).