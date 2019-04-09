До 30 квітня учасники ЗНО дізнаються про місце тестування

Інформація про час та місце проведення зовнішнього незалежного тестування буде розміщена на інформаційних сторінках учасників ЗНО до 30 квітня.
Про це повідомляє Український центр оцінювання якості освіти на своїй сторінці у мережі Фейсбук.
«До 30 квітня на інформаційних сторінках учасників буде розміщено запрошення-перепустку, де вказується час та місце проведення ЗНО», — повідомляє УЦОЯО.
Нагадаємо, реєстрація на ЗНО тривала з 5 лютого по 25 березня. За цей період, за даними УЦОЯО, регіональні центри якості освіти виготовили 344 622 сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання, що становить 99,35% від кількості отриманих комплектів реєстраційних документів.
У 2019 році зовнішнє незалежне тестування пройде з 11 предметів : української мови та літератури, історії України, математики, біології, географії, фізики, хімії, англійської, німецької, французької та іспанської мов.
Основна сесія зовнішнього незалежного тестування відбудеться з 21 травня по 13 червня. З 14 червня по 25 червня — оголошення результатів ЗНО та ДПА.
Додаткова сесія ЗНО відбудеться з 26 червня до 12 липня.