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До Покровська завітає антикорупційна організація

09.04.2019 Новини Комментариев нет

16 квітня до Покровська завітають фахівці  антикорупційної організації Трансперенсі Інтернешнл Україна. Про це повідомляється на офіційному сайті міської ради.

Так, з 13:00 до 15:00 у приміщенні Центральної міської бібліотеки ім. Т.Г.Шевченко відбудеться презентація «Прозорий Покровськ: виклики та перспективи».

Цей захід організовано для представників органів місцевого самоврядування, громадських активістів та всіх небайдужих жителів.

На презентації будуть розглянуті наступні питання:

  • сфери, в яких місто отримало найменшу кількість балів;
  • порівняння прозорості Покровська з іншими містами регіону;
  • кроки для підвищення показників прозорості в місті.

Особливу увагу фахівці TI Україна приділять шляхам поліпшення ситуації у сферах з найгіршими показниками і запропонують свою консультативну підтримку.

Для того, щоб прийняти участь у заході, необхідно зареєструватися за посиланням. 

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