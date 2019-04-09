До Покровська завітає антикорупційна організація

16 квітня до Покровська завітають фахівці антикорупційної організації Трансперенсі Інтернешнл Україна. Про це повідомляється на офіційному сайті міської ради.
Так, з 13:00 до 15:00 у приміщенні Центральної міської бібліотеки ім. Т.Г.Шевченко відбудеться презентація «Прозорий Покровськ: виклики та перспективи».
Цей захід організовано для представників органів місцевого самоврядування, громадських активістів та всіх небайдужих жителів.
На презентації будуть розглянуті наступні питання:
- сфери, в яких місто отримало найменшу кількість балів;
- порівняння прозорості Покровська з іншими містами регіону;
- кроки для підвищення показників прозорості в місті.
Особливу увагу фахівці TI Україна приділять шляхам поліпшення ситуації у сферах з найгіршими показниками і запропонують свою консультативну підтримку.
Для того, щоб прийняти участь у заході, необхідно зареєструватися за посиланням.