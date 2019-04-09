Гороскоп на 9 квітня

Овен (21 березня – 20 квітня)
Овни сьогодні мають шанси розгадати таємниці, над якими вони ламали голову останні кілька тижнів. Найімовірніше, виявиться, що всі загадки мали свої причини.
У другій половині дня імовірні зриви запланованого та порушення графіків.
Телець (21 квітня – 20 травня)
На Тельців сьогодні чекатиме не легке завдання, але його виконання матиме дуже вигідні плоди. Не варто втрачати час на гаджети та інші другорядні справи. День вимагатиме повної концентрації на виконанні запланованого.
Близнюки (21 травня – 21 червня)
Близнюки сьогодні будуть у центрі уваги. Це дозволить вирішити наболілі питання та отримати відповіді, на запитання, які давно вас турбували. Будьте сміливими, щирими та відвертими. Саме ці якості зможуть стати вашим справжнім козирем.
Рак (22 червня – 22 липня)
Ракам не варто квапити події на амурному фронті. Якщо ви зацікавилися кимось, спробуйте трішки почекати, аніж приймати рішення поспіхом. Є шанси, що все виявиться не зовсім таким, як виглядає на перший погляд.
Лев (23 липня – 23 серпня)
У цей день буде високою імовірність отримати шанс подивитися на старі проблеми під новим кутом зором, переглянути своє ставлення до них.
Всі грошові справи сьогодні налагоджуватимуться без зайвих клопотів. Проте не варто лінитися та чекати на легкі гроші.
Діва (24 серпня – 23 вересня)
Не варто надто перейматися через зрив домовленостей, зустрічей, помилок на роботі. Уже у найближчому часі ви побачите, що «провал» насправді відкрив вікно нових, непомічених до того можливостей.
Терези (24 вересня – 23 жовтня)
На Терезів, які мають пару, сьогодні чекають сюрпризи у стосунках. Можете затіяти що-небудь романтичне та нове. Є високі шанси, що ідея припаде до душі вашому партнеру і ви зможете стати ближчими.
Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)
Доля усміхнеться Скорпіонам, які давно шукали заспокоєння чи відповіді на запитання. Знайти потрібну підказку вдасться у книзі чи розмові. Тільки не гарячкуйте та добре обдумуйте інформацію.
Стрілець (23 листопада – 21 грудня)
Сьогодні ваша проникливість підкаже, кому ви зможете відкрити душу. Будьте уважними та щирими і матимете шанс завести чудове нове знайомство, яке може мати дуже позитивні наслідки.
Козеріг (22 грудня – 20 січня)
Козерогам у цей день не варто очікувати на подарунки долі. Варто брати ініціативу у свої руки та самотужки налагоджувати справу за справою.
У цей день представники знаку матимуть змогу побачити свої проблеми в іншому світлі. Це допоможе знайти нові виходи із старих ситуацій.
Водолій (21 січня – 20 лютого)
Водолії сьогодні черпатимуть натхнення з клопіткої роботи. День перестане видаватися нестерпним у той момент, як ви візьметеся за діло та перестанете відволікатися на другорядні справи.
На тих, хто зуміє сконцентруватися на важливому, чекає успіх у починаннях.
Риби (21 лютого – 20 березня)
Ймовірно, вам буде важко всидіти на місці – скористайтеся з цієї бурі енергії та направте її в конструктивне русло. Займіться власним здоров’ям, можливо, саме зараз час подумати про спорт.