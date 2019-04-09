Визначні події 9 квітня 09.04.2019 Варто знати Комментариев нет 193 — Септімус Север був проголошений Римським імператором1667 — у Парижі відбулася перша у світі публічна мистецька виставка.1860 — французький винахідник Едуард-Леон Скотт де Мартінвілл зробив перший аудіозапис, який зберігається в паризькому архіві1930 — в Нью-Йорку вперше продемонстрували роботу відеотелефона. Зв’язок встановлено між офісами компаній Bell Laboratories і AT&T1963 — екс-прем’єр-міністр Британії Вінстон Черчилль став першим іноземцем, якому Конгрес США присвоїв звання почесного громадянина США1966 — у Франції Софі Лорен вийшла заміж за продюсера Карло Понті1966 — Ватикан скасував Індекс заборонених книг, що проіснував більше чотирьох століть1969 — відбувся дебютний концерт гурту King Crimson у лондонському клубі «Спікізі»1970 — Пол МакКартні заявив, що більше не буде співпрацювати із Джоном Ленноном, поклавши кінець існуванню «The Beatles» як групи1977 — шведська група ABBA на тиждень очолила американський хіт-парад з піснею «Dancing Queen»1983 — англійський хіт-парад очолив Девід Боуї з піснею «Let’s Dance»1990 — у Львівській опері відбулося перше засідання Львівської обласної ради першого демократичного скликання1991 — у Львові засновано творче об’єднання Фонд Мазоха (засновники Роман Віктюк, Ігор Подольчак та Ігор Дюрич)2000 — альбом Мобі «Play» очолив британський хіт-парад і провів на першому місці 5 тижнів2003 — Європарламент схвалив вступ у Європейський союз 10 нових членів: Кіпру, Мальти, Естонії, Латвії, Литви, Угорщини, Польщі, Чехії, Словаччини й Словенії2005 — спадкоємець британського престолу Чарльз, принц Уельський одружився із Каміллою Паркер-Боулз. Tweet Pin It Tags:9 апреля, 9 квітня, Димитров, капрі, красноармейск, Мирноград, Новини, Новости, новости красноармейска, Покровск, Покровськ, Родинское, ТБ КАПРІ, тв капри Додати коментар Отменить ответСохранить моё имя, email и адрес сайта в этом браузере для последующих моих комментариев.