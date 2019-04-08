У Покровську проведуть фестиваль «Психологічна Донеччина»

11 квітня о 10:00 у приміщенні Покровської центральної бібліотеки ім. Т.Г. Шевченка відбудеться фестиваль психотехнологій «Психологічна Донеччина».
Захід започатковано Центром психосоціальної реабілітації Національного університету «Києво – Могилянська академія» за підтримки уряду Німеччини, Мальтійської міжнародної служби допомоги України, у співпраці з Громадською організацією «Асоціація фахівців з розв’язання конфліктів та соціальної і
психологічної підтримки «Слова допомагають».
У програмі фестивалю заплановано:
-проведення ворк-шопів, психологічних лабораторій, студій, майстерень;
-знайомство з різними методами, майстрами, інструментами та практиками;
-робота у напрямках психодрами, сімейної психології, символдрами, арт-терапії, когнітивно – поведінкової терапії.
Фестиваль запропонує:
— акумуляцію напрацьованого досвіду учасників,
— розширення контактів,
— діалог та взаємопідтримку,
— трансформацію напрацювань майстрів та учасників.