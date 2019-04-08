У Добропіллі стартувала акція «Місяць Червоного Хреста»

З 8 квітня по 9 травня в Добропіллі та в Добропільському районі під гаслом «100 років милосердя» відбудеться традиційна Всеукраїнська акція «Місяць Червоного Хреста».
Мета акції «Місяць Червоного Хреста» – привернути увагу суспільства до проблем вразливих категорій населення: внутрішньо переміщених осіб, самотніх непрацездатних громадян похилого віку, ветеранів війни та праці, осіб з інвалідністю, багатодітних та неповних сімей, дітей-сиріт, хворих на ВІЛ/СНІД або туберкульоз, а також сформувати громадську думку на користь милосердя.
Заходи «Місяця» – це збір коштів, продуктів харчування, одягу, взуття, предметів хатнього вжитку, медикаментів, речей для внутрішньо переміщених осіб і хворих, особливо тих, хто не може самостійно пересуватися, шкільного приладдя, іграшок, надання безоплатних транспортних, побутових, юридичних та інших послуг підопічним організацій Товариства, упорядкування будинків та прибудинкових територій самотніх громадян похилого віку та інших категорій населення.
Кошти та натуральна допомога, що надійдуть до організацій Товариства під час «Місяця», допоможуть:
- надати адресну матеріальну та натуральну допомогу малозабезпеченим верствам населення, притулкам та інтернатам для дорослих і дітей;
- поповнити склади недоторканих запасів Червоного Хреста необхідним для надання допомоги потерпілим громадянам під час надзвичайних ситуацій техногенного, природного чи побутового характеру, у тому числі зміцнити матеріальну базу для оперативної та ефективної роботи загонів швидкого реагування;
- поновити матеріально-технічну базу для навчання населення навичкам надання першої допомоги тощо.
Крім того, під час «Місяця» традиційно буде проводитися масштабна кампанія по залученню до членства у Товаристві.
Бажаючі приєднатися до «Місяця Червного Хреста» можкть надати фінансову допомогу за наступними реквізитами:
код 41005529, рахунок 26001053606043 в ПАТ КБ «Приватбанк», МФО 335548.