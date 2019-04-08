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Мешканець Покровська, який намагався передати наркотики до виправної колонії, постане перед судом

08.04.2019 Новини Комментариев нет

Під процесуальним керівництвом Селидівського відділу Красноармійської місцевої прокуратури завершено досудове розслідування кримінального провадження за ч.1 ст. 307 (незаконне придбання, перевезення та зберігання наркотичного засобу з метою збуту) КК України.

Про це повідомила прес-служба прокуратури Донецької області.

Так, у ході розслідування встановлено, що 9 січня 32-річний мешканець міста Покровська намагався передати до Державної установи «Селидівська виправна колонія №82» наркотики.

Погодившись на прохання приятеля, який відбуває покарання у вказаній установі, чоловік, керуючись наданим по телефону маршрутом, знайшов біля сміттєвих баків полімерний згорток, у якому схованим у картоплинах знаходився метадон, та привіз його до виправної колонії.

Близько 23:00 того ж дня під час спроби перекинути згорток на територію колонії зловмисника затримано, а наркотичний засіб вилучено.

На даний час обвинувальний акт скеровано до суду.

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