Актуально:

mebellier

Дві жінки з Мирнограду втратили свої заощадження через дії шахраїв

08.04.2019 Новини Комментариев нет

Минулими вихідними дві мешканки Мирнограду втратили свої заощадження, назвавши по телефону невідомим, номери своїх банківських карток. Правоохоронці встановлюють осіб зловмисників, які привласнили чужі грошові кошти.

В один день до співробітників Мирноградського відділення поліції звернулось одразу дві жінки, які поскаржились на те, що після спілкування із «співробітниками банку», з їх рахунків зникли гроші.

В першому випадку 42-річна потерпіла втратила 2 тисячі гривень, а в другому –33-річна жінка залишилась без 2 тисяч 900 гривень. Обидві потерпілі розповіли правоохоронцям один і той самий «сценарій» зловмисників: невідомі телефонували своїм жертвам, представлялися представниками Служби безпеки банку та просили їх назвати цифри надруковані на пластикових картках.

Жінки були впевнені, що якщо не повідомляти пін-коди карток, то і доступу до грошей у незнайомців не буде. Як виявилось, винахідливі зловмисники склали таку схему, що отриманої інформації їм вистачило аби дістатися до заощаджень мешканок Мирнограду і вдало заволодіти цими грошами.

За даними фактами відкриті кримінальні провадження за ст. 185 «Крадіжка» Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає для крадіїв покарання у вигляді до 3-х років тюрми.

Додати коментар

СТРУКТУРА ВЛАСНОСТІ ТБ "КАПРІ"| РЕДАКЦІЙНИЙ СТАТУТ