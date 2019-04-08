Визначні події 8 квітня 08.04.2019 Варто знати Комментариев нет 217 — заколот проти римського імператора Каракалли на чолі з префектом преторіанців Опеллієм Макрином під час нового походу проти парфян.1093 — монахи Королівства Англія під керівництвом Волкеліна переїхали в новий храм — Вінчестерський собор — на той час один з основних храмів Британії.1139 — засновник та перший король (з 1130 р.) Сицилійського королівстваРожер II відлучений від церкви.1158 — князь Андрій Боголюбськийзакладає Успенський собор у Володимирі.1271 — султан мамелюків Бейбарс Ізахоплює фортецю госпітальєрів Крак де Шевальє в Сирії.1480 — католицькою церквою оголошується хрестовий похід для відвоювання у мусульман Отранто(Південна Італія).1498 — заарештовано флорентійський чернеця Савонаролу, звинуваченого в єресі.1513 — мореплавець Хуан Понсе де Леон оголошує Флориду володінням Іспанії.1525 — володіння Тевтонського ордену перетворені на нову державу — герцогство Пруссія.1548 — Перу проголошено територією Іспанії.1605 — шведський король Карл XI розпорядився заснувати місто Оулу(нині — одне з найбільших фінляндських міст).1722 — за наказом Петра I в Петербурзі починаються систематичні спостереження за погодою.1766 — у США запатентована перша пожежна драбина.1767 — королівство Аютія (Таїланд) впало під тиском бірманських загарбників.1771 — Катерина II видає наказ організувати надзвичайні заходи для порятунку Москви від бубонної чуми.1783 — виданий маніфест Катерини II про приєднання Криму до Росії.1830 — Мексика забороняє подальшу колонізацію Техасу американцями.1838 — пароплав «Brunel Isambard» завершує свою першу подорож з Бристоля до Нью-Йорка; на подорож було потрібно 15 днів.1847 — арешт у Києві поета Т. Г. Шевченка та історика М. І. Костомарова за приналежність до Кирило-Мефодієвського братства.1848 — в Австро-Угорщині оголошена рівноправність мов.1853 — відкривається перший офіційно зареєстрований шаховий клуб.1861 — розстріляна маніфестація у Варшаві.1872 — у Петербурзі виходить перше російське видання «Капіталу» Карла Маркса.1889 — французький генерал, колишній міністр оборони Ж. Буланже, звинувачений у змові, втікає до Бельгії.1901 — російська поліція встановлює стеження за Леніном, що знаходиться за кордоном.1902 — підписується російсько-китайська угода про поступове виведення російських військ з Маньчжурії.1904 — Велика Британія і Французька республіка підписали угоду, названу «Сердечною угодою» (Антантою).1913 — у Пекіні починає роботу перший китайський парламент.1918 — Декрет Раднаркому про створення волосних, повітових, губернських і окружних комісаріатів з військових справ (військкоматів), які замінять військові відділи Рад (для контролю над провідними фахівцями зі старих кадрів).1918 — німці зайняли Харків, уряд Донецько-Криворізької республікиевакуйовано.1919 — Україна проголошена радянською республікою.1919 — французькі війська залишають Одесу.1920 — декретом ВЦВК заснована нова військова винагорода — Почесна революційна зброя.1921 — італійськими військами була придушена Лабінська республіка.1924 — засуджені до розстрілу 4 керівники контрреволюційного «Київського обласного центру дій».1930 — вийшов на екрани кінофільм О. Довженка «Земля».1933 — Велика Британія наклала ембарго на постачання в країну радянських товарів.1939 — Італія анексує Албанію. Король Зог відрікається від престолу.1940 — початок акції НКВС з ліквідації польських військовополонених у Катинському лісі під Смоленськом.1941 — в Червоному морі італійським підводним човном затоплюється британський крейсер «Кейптаун».1942 — грецький пародатплав «Ендеранія» (Enderania) розбивається на каменях біля берегів Туреччини, загинуло 211 людей.1943 — в США заморожується зростання цін і зарплати.1945 — американські війська виявляють склади викрадених нацистами картин і золота в соляних шахтах Мульхаузена.1946 — у Женеві відбулося останнє засідання Ліги Націй.1947 — фіксується найбільша пляма на Сонці (до 18 мільярдів квадратних кілометрів).1947 — навколо Кара, Венесуела, розбивається літак Douglas C-47 венесуельській компанії Linea Aeropostal Venezolana. Усі 27 чоловік на борту гинуть.1951 — директор ФБР докладує сенату США про те, що в разі війни з СРСР американські комуністи планують акти саботажу в ключових галузях промисловості.1967 — греки і турки відновлюють бойові дії поблизу Лімасола, Кіпр.1970 — аварія на радянському атомному підводному човні проекту 627А «Кит»К-8. Пожежа, що почалася на глибині 140 м в районі Біскайської затоки в 300 милях від берегів Іспанії, приводить до загибелі підводного човна і 52 чоловік екіпажу, у тому числі його командира — капітана 2-го рангу Всеволода Бессонова, посмертно удостоєного звання Героя Радянського Союзу.1971 — відбувся перший Всесвітній конгрес циган в Лондоні, який прийняв циганський гімн і прапор.1990 — над Івано-Франківською міською радою вперше за радянський період підняли український національний прапор.1990 — створено благодійний Міжнародний фонд «Відродження»(українське відділення «Фонду Сороса»).1990 — у протоці Скагеррак відбувається катастрофа з морським поромом«Скандінавіан стар», який прямував з Осло в данського порту Фредеріксхавен. Гинуть 170 чоловік.1991 — Компартія Молдови оголосила про непокору КПРС.1992 — американський тенісист Артур Еш оголошує про те, що він заражений вірусом СНІДу.1992 — сербська община в Боснії проголошує створення незалежної республіки.1995 — літак Іл-76 розбивається при посадці в Петропавловське-Камчатському, загинуло 14 чол.1997 — срібний долар 1804 року продається в Нью-Йорку за рекордну суму 1,815 млн доларів.1999 — Ірак відкидає пропозиції ООН з продовження інспекцій іракських стратегічних об’єктів.1999 — Уряд Югославії оголошує про припинення бойових дій в Косово.1999 — в ніч з 7 на 8 квітня: незадовго до півночі авіаносець «Теодор Рузвельт» і ракетоносні крейсери НАТО, що базуються в Адріатичному морі, випускають декілька десятків крилатих ракет «Томагавк» по Белграду та інших районах Югославії.2001 — лідер Націонал-більшовицької партії Едуард Савенко (літературний псевдонім — Едуард Лимонов) затримується за причетність до покупки зброї і вибухівки.2001 — церква виступила проти «Формули-1»2003 — під Каїром виявлене найдавніше поховання. 1 2Next Tweet Pin It Додати коментар Отменить ответСохранить моё имя, email и адрес сайта в этом браузере для последующих моих комментариев.