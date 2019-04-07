На Донеччині триває розробка стратегії області до 2027 року

4 квітня відбулося засідання першої фокус-групи для обговорення пріоритетів смарт-спеціалізації в рамках розробки Стратегії розвитку Донецької області до 2027 року.
В обговоренні взяли участь представники машинобудівних та енергетичних підприємств, наукових установ та вищих начальних закладів, громадських організацій та влади.
У центрі дискусії були результати аналізу даних щодо визначення галузей спеціалізації Донецької області, а також сильні та слабкі сторони, можливості та загрози для розвитку однієї із виявлених галузей – машинобудування.
Для визначення галузей спеціалізації регіону застосовувалася методика JRC, яка спирається на розрахунок коефіцієнтів локалізації за кількістю підприємств, обсягом реалізації продукції та кількістю зайнятих працівників.
За результатами проведених розрахунків за 2013-2017 роки було виявлено близько 20 видів економічної діяльності, які мають ознаки галузей спеціалізації.
Саме ці види діяльності, а також перспективні напрями, які мають потенціал для зростання, будуть обговорюватися учасниками трьох інших фокус-груп, сформованих для визначення пріоритетів смарт-спеціалізації Донеччини. Їх засідання відбуватимуться протягом наступного тижня.