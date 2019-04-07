Визначні події 7 квітня 07.04.2019 Варто знати Комментариев нет 1348 — чеський король і імператор Священної Римської імперії Карл IV заснував у Празі Карлів університет — перший у Центральній Європі1652 — голландець Ян Ван Рібек (Jan van Riebeeck) заснував в Південній Африці форт Кейптаун1738 — Папа Климент XII особливою буллою звинуватив «вільних каменярів» в лицемірстві, удаванні, єресі і збоченнях. У особливу провину їм була поставлена таємничість і скритність. Винним в приналежності до масонства загрожувало відлучення1795 — у Франції прийнятий закон, який ввів метричну систему і визначив одиниці довжини метр і маси — кілограм1827 — англійський фармацевт Джон Вокер (John Walker) винайшов сірники.1906 — виверження вулкана Везувій спустошує Неаполь.1927 — здійснено першу публічну телепередачу на велику відстань: з Вашингтона до Нью-Йорка показали виступ міністра торгівлі Герберта Гувера.1943 — швейцарський хімік Альберт Гофманн синтезував ЛСД (цей день ввійшов до історії як День велосипеда).1946 — колишню Східну Пруссію перетворено на Кенігсберзьку область у складі РРФСР.1948 — набув чинності статут Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ). Нині цей день відзначають як Всесвітній день здоров’я.1963 — Югославію проголошено соціалістичною республікою, а Йосип Броз Тіто призначений Президентом довічно.1964 — IBM анонсувала обчислювальну систему System/360.1969 — символічна дата народження Інтернету, публікація RFC 1.1989 — у результаті пожежі, яка виникла на радянському атомному підводному човні «Комсомолець», субмарина затонула, загинуло 42 з 68 членів екіпажу.1992 — Республіка Сербія проголосила незалежність.2003 — американські війська зайняли Багдад.2017 — бомбардування авіабази Шайрат. Tweet Pin It Tags:Димитров, капрі, красноармейск, Мирноград, Новини, Новости, новости красноармейска, Покровск, Покровськ, Родинское, ТБ КАПРІ, тв капри Додати коментар Отменить ответСохранить моё имя, email и адрес сайта в этом браузере для последующих моих комментариев.