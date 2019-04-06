ІМЕНИНИ 6 КВІТНЯ

Артем (грец. Ἀρτεμής — чоловіче особове ім’я, що перекладається із грецького Ἀρτεμής як «непошкоджений, бездоганного здоров’я»[1]. За іншою версією, ім’я бере корені від грец. Αρτέμιος — «присвячений Артеміді». Інша форма імені — Артемій
Захарій — християнське чоловіче ім’я. Канонічна форма — Заха́рія. Походить через грец. Ζαχαριας від івр.זְכַרְיָה, «Зехарія» — «Ягве згадав» (тобто «Божа пам’ять», «той, хто пам’ятає Бога»). Вживається як християнами, так і юдеями, а також мусульманами (у формі араб. زكريا, «Закарійа»).
Петро (МФА: [pe.ˈtro]) — чоловіче особове ім’я. Походить від грецького імені Петрос (грец. πέτρος, Petros, «камінь, скеля»). Поширилося разом із християнством в країнах Європи та європейських колоніях в Африці, Азії, Америці та Австралії. До України потрапило у грецькій (римсько-візантійській) формі.
Інші форми — Пітер(в англомовних країнах), Педро (в іспаномовних країнах), Педру (в португаломовних країнах), П’єр (у франкомовних країнах) тощо. Патроніми — Петрович, Петрівна.
Яків (івр. יעקב; Яако́в; від івр. עקב, «п’ятка») — чоловіче ім’я єврейського походження.
Стефан (також Стівен, Степан) — розповсюджене чоловіче особове ім’я.
Степан (грец. Στέφανος) — чоловіче ім’я, що походить із грецької мови. Перекладається слово Στέφανος(стефанос) як вінок або діадема[1] — традиційний атрибут богині Гери. Канонічна церковна (православна і католицька) форма — Стефан.