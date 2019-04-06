У православній церкві 6 квітня вшановується пам’ять святих Якова і Захара. Слов’яни розводили у дворах чи на подвір’ях великі вогнища, намагаючись таким способом вигнати темряву і прославити світло. Також розраховували на те, що нечиста сила піде з дому, якщо помолитися святим.
Крім того, день 6 квітня був присвячений підготовці до такого свята, як Благовіщення. Слов’яни намагалися переробити всю нагальну і важливу роботу. Обов’язковою була вечеря. Існувала досить цікава прикмета: якщо незаміжня дівчина в цей день відправитися в храм на всеношну, то в цьому році вона обов’язково вийде заміж. До речі, в церкву 6 квітня також відправлялися для того, щоб освятити насіння для посадки — вважалося, що в цьому випадку вони дадуть чудові сходи.
В цей день, як правило, на вулиці досить тепло, сніг тане, а дороги псуються, тому, сани намагалися почистити і більше не використовувати, сховавши їх до наступної зими. Селяни 6 квітня обов’язково обкурювали зимову одежу і домашній скарб ялівцем, що, згідно з стародавніми віруваннями, дозволяло людям захиститися від пристріту. Також спалювали старі солом’яні ліжка, щоб вигнати злих духів. Стрибали через вогонь, а печам не топили і спати лягали в охолоджених приміщеннях — у сінях і світлицях. В хаті могли залишатися діти і старики.
6 квітня активно готувалися до Дня Благовіщення. Люди молилися у церквах, відвідував в’язниці, щоб роздати гостинці укладеним. Вважалося, що саме 6 квітня можна покаятися в гріхах і отримати право відвідувати храм, в який не пускали тих, на кому висить тяжкий гріх. Для того щоб була видна дорога до церкви, запалювали вогнища.
Народні прикмети на 6 квітня
- Якщо вночі не надто холодно, то весна буде ранньою
- Роса вранці — для коней багато корму (мався на увазі багатий урожай проса)
- Сніг пішов 6 квітня — буде хороший урожай гречки
- Вдарив мороз — буде багатий урожай вівса і проса
- Тепла ніч — прикмета того, що весна швидко прийде
- Сніг розтанув до Благовіщення — значить, в цьому році снігопадів більше не буде
- У ніч на Благовіщення треба вивісити мокрий рушник. Якщо воно висохне до ранку — чекай багатого врожаю. Якщо залишиться мокрим — прикмета до того, що влітку буде неврожай.
- Потепліло на вулиці — чекай морозів. Проте вони довго не протримаються, і дуже скоро настане літо