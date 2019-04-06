Гороскоп на 6 квітня

Овен
Можливі зустрічі, отримання важливих повідомлень, спонтанні наради, важливі особисті контакти. Займайтеся тим, що має очевидний практичний сенс, і не витайте в хмарах.
Близнюки
Врівноваженість і чуйність – ось, що допоможе Близнюкам налагодити ситуацію, яка стоїть між ним і колегами. Обмежте себе в споживанні жирної і солоної їжею, особливо, якщо вже є проблеми зі шлунком і печінкою.
Рак
Ви здатні взятися за масу важливих і цікавих справ. Особливо Вас будуть залучати проекти, пов’язані з облаштуванням особистого простору: будинку, дачі, машини.
Лев
Цей день може виявитися сірим, нічим не примітним. Відносини з близькими сухуваті, зате, якщо вам щось пообіцяють, то неодмінно стримають своє слово.
Терези
Ви ризикуєте з головою зануритися в атмосферу інтриг, чуток і пліток. Ви можете навіть і самі не помітити, як станете рознощиком який-небудь не самої достовірної інформації.
Скорпіон
У всьому, що стосується любові, цей день буде дуже багатообіцяючим. Велика ймовірність того, що вас чекає багато екзотичних зв’язків, таємних романів.
Стрілець
Стрілець буде настільки привабливий і самовпевнений, що зможе запросто підкорити серце будь-якого представника протилежної статі.
Водолій
Фінансове становище Водоліїв не відрізняється стабільністю. Його швидше можна назвати гарячковим, миготливим-несподівані грошові надходження чергуються з не менш непередбачуваними витратами.
Риби
Тільки мирним шляхом Риби зможуть досягти те, що запланували. В іншому випадку, ви з ранку до вечора будете тільки конфліктувати з людьми.