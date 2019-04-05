ІМЕНИНИ 5 КВІТНЯ

Анастасія — жіночий варіант чоловічого імені Анастасій (Анастас). Значення імені Анастасія: повернута до життя, воскресіння, відроджена, воскресла, що воскрешає, повстала, відроджена до життя.
Варвара — це жіночий варіант імені Варвар (розмовний Варварий). Походження імені Варвара від грецького “барбарос” – іноземець. Близький до росіян словами “язиката хвеська”, “тарабара” – незрозуміло базікає. Сенс слова “Барбарос” – говорить не по-грецьки.
Василь — чоловіче ім’я, яке має давньогрецькі корені. Походження імені Василь пов’язано з грецьким словом «басилиос», що означає «царський», «царствений».
Георгій — чоловіче ім’я, що має грецькі корені. Походження імені Георгій пов’язано з давньогрецьким словом «георгос», яке означає «той, хто обробляє землю». Ім’я Георгій набуло поширення в християнських країнах завдяки імені святого Георгія Побідоносця.
Ілля — варіант давньоєврейського імені Яхве (“мій”). Надійне і красиве ім’я, але жіночна по емоційному ознакою. Його власник – людина м’яка. З давньоєврейської мови тлумачиться, як «Єгова – Бог мій», «фортеця Господня». Походження імені Ілля від імен Мулу, Мул, Елім, Ілім, Илум (іврит, фінік.) – могутній, сильний.
Лідія — жіноче ім’я, що має староперсидское походження. Походження імені Лідія пов’язано зі старою назвою області в Середній Азії – Лідії. Воно означає «дівчина з Лідії». Також можна перекласти слово «лідія» з італійської мови як «музична».
Макар — чоловіче ім’я, що має грецькі корені. Походження імені Макар пов’язують з давньогрецькою міфологією: «Макаріос» – один з епітетів Зевса.
Олексій — чоловіче ім’я грецького походження. Давньо-грецьке походження імені Олексій пов’язане зі словами «захищати», «запобігати», «відбивати». Церковна форма цього імені – Алексій.
Сергій — чоловіче ім’я. Існує кілька версій його походження. Згідно з однією з них, ім’я Сергій походить від римського родового імені Сергії патриціанської родини, що вела свій родовід від троянців. На латинській мові це слово означає «знатний», «високий». За іншою версією походження імені Сергій пов’язано з застарілим ім’ям Сергій. Воно походить від латинського слова, яке означає «слуга Бога».
Степан — значення імені Степан у перекладі з давньогрецької – «корона», «вінок». У православ’ї прийнята форма імені Стефан. Походження імені Степан пов’язано з давньогрецьким словом «стефанос», що означає «вінок».