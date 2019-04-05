У Покровську відбулася обласна нарада з питань позашкільної освіти

Вчора, 4 квітня, у Покровську на базі закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів №9 відбулась обласна нарада з питань функціонування закладів позашкільної освіти, організована департаментом освіти і науки Донецької облдержадміністрації.
Участь у заході взяли радник голови Донецької облдержадміністрації з гуманітарних питань Тамара Лук’янчук, в.о. директора департаменту освіти і науки ОДА Тетяна Сідашева, керівники управлінь освіти міст, районів, ОТГ, ВЦА, директори закладів позашкільної освіти області.
Радник голови облдержадміністрації визначила проблемні питання у роботі закладів – низький рівень фінансового й кадрового забезпечення галузі, потреба в підвищенні кваліфікації фахівців, необхідність створення умов для навчання дітей з особливими потребами тощо. Окремо вона зупинилася на дієвості та ефективності заходів з національно-патріотичного виховання, важливості розвитку в області туристсько-краєзнавчого напрямку позашкільної освіти.
«Якщо навчити наших дітей любити свою землю, пишатися видатними земляками, можна буде сподіватися, що вони залишаться на Донеччині на все життя та продовжать розвиток регіону», – зауважила радник.
Керівники центрів дитячої творчості м. Добропілля та смт. Мангуш поділилися досвідом роботи своїх закладів у взаємодії з органами влади, розповіли про плани на майбутнє та роботу зі створення комфортних умов для розвитку особистості кожного учня, реалізації творчих здібностей дітей.
Жваве обговорення викликали питання змін у законодавстві та можливість впровадження нового механізму фінансування «гроші ходять за дитиною».