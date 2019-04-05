У народі говорили: «Підземна водичка, відчиняємо тобі хід весняний». Обходили 5 квітня всі джерела і поряд з ними насипали зернятка, хлібні крихти, насіння льону та соняшника. Вірили 5 квітня в те, що так вдасться зазвати птахів до дворів і садам, адже птиці — вісники весни. Існувала навіть приказка: «На Ніконов день Весна прислала зяблика — гінця». Вважалося, що саме 5 квітня прилітають зяблики.
Також в цей день було прийнято прибирати в будинку і у дворі. Витрушували ліжку, прибирали сміття, міняли солому в матрацах. Щоб вигнати з дому нечисть, 5 квітня використовували настій м’яти, яким мили столи, підлоги, лавки. Вважалося, що вигнати нечисту силу можна, якщо побілити піч. У цей час сніг ще місцями лежав на землі, а тому, селяни не поспішали виходити в поле. Вони починали повільно готуватися до польових робіт, перевіряли і лагодили реманент. Висаджували 5 квітня яблуні, горобину, червону, чорну смородину.
У православній церкві 5 квітня вшановується пам’ять святого Никона, якому моляться і служать молебні.
Народні прикмети на 5 квітня
- Теплий день, але вночі сталися заморозки — значить, у квітні буде хороша погода
- Якщо в цей день пити м’ятний чай, то вся родина буде здоровою протягом року
- Якщо 5 квітня перший весняний грім чується, а сніг ще не зійшов — значить, попереду очікується холодне літо
- Якщо річкова хвиля йде проти течії — чекай погіршення погоди і опадів
- Вночі 5 квітня видно ясне небо з зірками — вранці чекай заморозків
- Кішка чхає або кашляє — швидше за все, найближчим часом піде дощ
- Навесні в річці води не прибуло — прикмета до того, що буде спекотне літо без рясних опадів
- Білка з гнізда вийшла 5 квітня — незабаром настане тепла погода
- Якщо дворові птиці вищипують у себе пір’я — в будинку буде нещастя, це погана прикмета