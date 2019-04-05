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НА ДОНЕЧЧИНІ ТРИВАЄ ВІДКЛЮЧЕННЯ ВІД ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ ОБ`ЄКТІВ КП «ВОДА ДОНБАСУ»

05.04.2019 Новини, Увага! Комментариев нет

У Донецькому регіоні на вимогу постачальника «останньої надії» ДП «Укрінтеренерго» триває відключення від електропостачання об’єктів КП «Компанія «Вода Донбасу».

Про це повідомдляє відділ з комунікацій ПАТ » ДТЕК ПЕМ-Енерговугілля».

Станом на 4 квітня 2019 р. від енергопостачання вже частково відключено два нових об’єкти КП «Компанія «Вода Донбасу»:

  • насосна «Білокузьминівка», Костянтинівський район, сел. Білокузьминівка
  • підстанція 110 кВ «Клебан Бик», Костянтинівський район, сел. Клебан Бик
  • частково обмежено електропостачання-Насосна 1-го підйому, м. Маріуполь
  • частково обмежено електропостачання-Насосна 2-го підйому, м. Маріуполь
  • частково обмежено електропостачання-Насосна 3-го підйому, м. Маріуполь

Нагадаємо, КП «Компанія «Вода Донбасу» заборгувало за електроенергію більше, ніж 1 мільярд гривень. У свою чергу, у КП «Покровськводоканал» є борг перед «Водою Донбаса», який наразі складає 93 мільйони гривень.

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