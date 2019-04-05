Мешканець Мирнограду добровільно здав до поліції знайдені набої

Мешканець Мирнограду приніс до поліції набої, які знайшов місяць тому поблизу гаражного кооперативу. Про це повідомляє Покровський відділ поліції.
Так, 43-річний місцевий мешканець Мирнограду звернувся до Мирноградського відділу поліції та повідомив, що приніс набої і хоче їх здати.
Чоловік розповів, що місяць тому він знайшов боєприпаси поблизу гаражного кооперативу й залишив їх у себе. Почувши про те, що зараз проходить місячник добровільної здачі зброї, житель Мирнограду вирішив більше не зволікати і одразу вирушив до поліції.
До поліції чоловік здав 44 набої різного калібру.
Поліцейські нагадують, що незаконне зберігання вибухонебезпечних предметів карається до 7 років позбавлення волі. Проте згідно ч.3 ст.263 Кримінального кодексу України громадянин, який добровільно здав зброю, звільняється від кримінальної відповідальності.