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Мешканець Мирнограду добровільно здав до поліції знайдені набої

05.04.2019 Новини Комментариев нет

Мешканець Мирнограду приніс до поліції набої, які знайшов місяць тому поблизу гаражного кооперативу. Про це повідомляє Покровський відділ поліції.

Так, 43-річний місцевий мешканець Мирнограду звернувся до Мирноградського відділу поліції та  повідомив, що приніс набої і хоче їх здати.

Чоловік розповів, що місяць тому він знайшов боєприпаси поблизу гаражного кооперативу й залишив їх у себе. Почувши про те, що зараз проходить місячник добровільної здачі зброї, житель Мирнограду вирішив більше не зволікати і одразу вирушив до поліції.

До поліції чоловік здав 44 набої різного калібру.

Поліцейські нагадують, що незаконне зберігання вибухонебезпечних предметів карається до 7 років позбавлення волі. Проте згідно ч.3 ст.263 Кримінального кодексу України громадянин, який добровільно здав зброю, звільняється від кримінальної відповідальності.

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