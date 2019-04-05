КПВВ Мар`їнка було переведено на «червоний» режим через ворожий обстріл

Сьогодні, 5 квітня, на КПВВ «Мар`їнка» було введенорежим «червоний». Про це повідомив генерал-лейтенант Сергій Наєв на сторінці операції Об`єднаних сил у Фейсбуці.
Так, о 14.00 ворожий снайпер здійснив обстріл блокпосту першого оборонного рубежу перед контрольним пунктом в’їзду-виїзду «Мар’їнка».
Внаслідок пострілу старший лейтенант Державної прикордонної служби України отримав поранення в ногу. Військовослужбовця евакуйовано до військового шпиталю.
З метою забезпечення безпеки особового складу, який виконує завдання на КПВВ «Мар’їнка», безпеки громадян України, які перетинають лінію зіткнення, роботу КПВВ припинено.
Введено режим «червоний».
Також повідомляється, що підрозділом Збройних Сил України зі складу Об’єднаних сил були вжиті контрснайперські заходи.