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ГОРОСКОП НА 5 КВІТНЯ

05.04.2019 Гороскоп, Новини Комментариев нет

Овен 

Ви – наче феєрверк. Буде вибух від позитивних емоцій.

Телець

Ваша упертість вилізе боком. Підіть на поступки.

Близнюки

Від вас чекають хороших вчинків. Розкрийтеся з іншого боку.

Раки

Сконцентруйтеся на завданні, вийде неймовірний результат.

Лев

Ваша здатність надихати людей набуде особливого значення.

Діва

Отримаєте неочікувану пропозицію від керівництва!

Терези

Останній ривок перед вихідними. А вони будуть насиченими.

Скорпіон

Приготуйте щось смачненька для родини. Вони це оцінять.

Стрілець

Вам вдається надихати людей. Продовжуйте в тому ж напрямку!

Козеріг

Контролюйте фінансові витрати. У вихідні будете шикувати.

Водолій

Вам не вистачає серйозних змін у стосунках. Але вони скоро прийдуть.

Риби

Зробіть все, аби звести конфлікт нанівець!

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