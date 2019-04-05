ВИЗНАЧНІ ПОДІЇ 5 КВІТНЯ 05.04.2019 Варто знати Комментариев нет 610 — відповідно до мусульманського учення, Коран був посланий на Землю.1327 — італійський поет Франческо Петрарка вперше зустрів свою кохану Лауру. Їй поет присвятив свої сонети.1722 — Петро I увів податок на бороди в розмірі 50 карбованців на рік.1748 — в Італії виявлені руїни Помпеї.1818 — у Парижі барон Карл Де Дрез продемонстрував перший двоколісний засіб пересування (прообраз сучасного велосипеда).1869 — запатентовано целулоїд1896 — в Афінах почалися Олімпійські ігри — традиційні для античної Греції змагання, заборонені півтори тисячі років перед тим римським імператором Теодосієм I і відроджені завдяки ініціативі барона П’єра де Кубертена. Перші Олімпійські ігри сучасності за участю спортсменів з 13 країн відкрив грецький король Георгій I у присутності 60 тисяч глядачів.1909 — американський офіцер Роберт Пірі першим у світі досягнув Північного полюса.1917 — після семи років в’язниці до Гуляйполя повернувся Нестор Махно.1919 — у Києві пройшов «День пролетарської культури», перше масове радянське свято.1919 — Червона Армія відвоювала Одесу у військ Антанти.1941 — німецько-італійські війська почали воєнні дії проти Королівства Югославія. Того ж дня частини вермахту перейшли кордони Греції, яка від осені 1940 року відбивала італійську агресію.1946 — частина Східної Пруссії як Калінінградська область увійшла до складу СРСР. Територію Східної Пруссії згідно з Потсдамською угодою поділили Радянський Союз і Польська Народна Республіка.1968 — групу Pink Floyd покинув засновник і ідейний натхненник Сід Барретт.1970 — під час п’ятого турне по США музиканти Led Zeppelin стали почесними громадянами міста Мемфіс.1985 — американець Вільям Шредер став першою у світі людиною, яку виписали з лікарні зі штучним серцем.1992 — міністри закордонних справ Росії, України, Румунії, Молдавії прийняли спільну декларацію про припинення вогню в Наддністрянщині.1994 — початок геноциду в Руанді, після того як екстремісти збили літак, на борту якого перебували президенти Руанди Жювеналь Хабіарімана і БурундіСипрієн Нтарьяміра.2005 — президентом Іраку став Джалал Талабані.2009 — о 03:32 в Італії (провінція Абруццо) стався землетрус магнітудою від 5,8 до 6,3. Є жертви і руйнування.2016 — Нідерланди на консультативному референдумі відкинули асоціацію України і ЄС. Tweet Pin It Tags:Димитров, капрі, красноармейск, Мирноград, Новини, Новости, новости красноармейска, Покровск, Покровськ, Родинское, ТБ КАПРІ, тв капри Додати коментар Отменить ответСохранить моё имя, email и адрес сайта в этом браузере для последующих моих комментариев.