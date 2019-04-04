ПІДРЯДНИК ПОВЕРНУВ ПОНАД 650 ТИСЯЧ ГРИВЕНЬ, НЕ ВИКОРИСТАНИХ ПІД ЧАС РЕМОНТУ ІНТЕРНАТУ У БІЛИЦЬКОМУ

З підрядної організації стягнуто понад 650 тис грн, не використаних під час ремонту інтернату для людей похилого віку у Білицькому.
Рішенням Господарського суду м. Києва задоволено позовні вимоги Добропільського відділу Костянтинівської місцевої прокуратури про стягнення з товариства з обмеженою відповідальністю заборгованості з авансового платежу та штрафних санкцій у розмірі понад 650 тис грн.
Нагадаємо, у вересні 2017 року підприємство уклало договір підряду з комунальною установою «Білицький будинок-інтернат для громадян похилого віку та інвалідів» на виконання робіт з реконструкції покрівлі головного корпусу. Загальна вартість договору склала понад 3,5 млн грн.
Замовником на рахунок підрядної організації перераховано авансовий платіж у розмірі 30% від вартості робіт, проте у встановлений договором строк зазначені роботи виконано не у повному обсязі, а невикористані грошові кошти попередньої оплати у розмірі понад 700 тис грн замовнику не повернуто.
З метою захисту порушених інтересів держави прокуратура звернулась до суду, який повністю підтримав її позовні вимоги. Під час розгляду справи підрядник сплатив першу частину заборгованості у розмірі 50 тис грн.